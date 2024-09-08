Знайшли простий та приємний спосіб сповільнити старіння

Австралійські вчені виявили новий метод уповільнення старіння, що полягає у частих подорожах. В рамках унікального міждисциплінарного дослідження виявили, що подорожі можуть цілюще впливати на здоров'я, у тому числі уповільнювати прояв вікових змін.

Вченні опублікували дослідження під назвою "Принцип збільшення ентропії: новий погляд на вплив туризму на здоров'я людини.

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Ентропія та туризм

Ентропія, яка визначається як природне прагнення Всесвіту до руйнування та хаосу, може змінюватися під впливом туризму. Дослідники припускають, що позитивні мандрівницькі переживання можуть знижувати рівень ентропії та сприяти поліпшенню здоров'я, тоді як негативний досвід може прискорювати її зростання та негативно впливати на стан здоров'я.

Старіння як процес необоротне. Хоча його не можна зупинити, його можна сповільнити,

– сказала авторка дослідження Фанлі Ху.

Як подорожі сповільнюють старіння

Вона зазначила, що позитивний досвід подорожей може покращити фізичне та психічне здоровʼя людей шляхом впливу нового середовища, залучення до фізичної активності та соціальної взаємодії, а також стимулювання позитивних емоцій. Ці потенційні переваги були визнані у таких практиках, як оздоровчий туризм та йога-туризм.

Туристичні поїздки, що розглядаються через призму ентропії, можуть бути ефективним засобом поліпшення здоров'я. Позитивний досвід, отриманий під час подорожей, сприяє підтримці організму у стані низької ентропії.

Туризм, надаючи можливість познайомитися з новими місцями та активними видами діяльності, може активізувати стресову реакцію та прискорювати метаболізм, що позитивно впливає на метаболічній активності та здатності організму до самоорганізації.

Такі умови можуть стимулювати адаптивну імунну систему, зміцнюючи її захисні функції. Гормони, що сприяють відновленню та регенерації тканин, можуть вивільнятися та сприяти функціонуванню системи самовідновлення.