Нашли простой и приятный способ замедлить старение

Австралийские ученые обнаружили новый метод замедления старения, заключающийся в частых путешествиях. В рамках уникального междисциплинарного исследования обнаружили, что путешествия могут благотворно влиять на здоровье, в том числе замедлять проявление возрастных изменений.

Ученые опубликовали исследование под названием "Принцип увеличения энтропии: новый взгляд на влияние туризма на здоровье человека.

Также на тему Как влияет на карьеру частое употребление марихуаны

Энтропия и туризм

Энтропия, которая определяется как естественное стремление Вселенной к разрушению и хаосу, может меняться под влиянием туризма. Исследователи предполагают, что позитивные путешественнические переживания могут снижать уровень энтропии и способствовать улучшению здоровья, тогда как негативный опыт может ускорять ее рост и негативно влиять на состояние здоровья.

Старение как процесс необратимый. Хотя его нельзя остановить, его можно замедлить,

– сказала автор исследования Фанли Ху.

Как путешествия замедляют старение

Она отметила, что положительный опыт путешествий может улучшить физическое и психическое здоровье людей путем воздействия новой среды, привлечения к физической активности и социального взаимодействия, а также стимулирования положительных эмоций. Эти потенциальные преимущества были признаны в таких практиках, как оздоровительный туризм и йога-туризм.

Туристические поездки, рассматриваемые через призму энтропии, могут быть эффективным средством улучшения здоровья. Положительный опыт, полученный во время путешествий, способствует поддержанию организма в состоянии низкой энтропии.

Туризм, предоставляя возможность познакомиться с новыми местами и активными видами деятельности, может активизировать стрессовую реакцию и ускорять метаболизм, что положительно влияет на метаболической активности и способности организма к самоорганизации.

Такие условия могут стимулировать адаптивную иммунную систему, укрепляя ее защитные функции. Гормоны, способствующие восстановлению и регенерации тканей, могут высвобождаться и способствовать функционированию системы самовосстановления.