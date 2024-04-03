Чому виникає почуття провини після мастурбації

Почуття провини після мастурбації – звичне явище для багатьох людей. Дослідження показують, що воно може бути пов'язане з депресією, тривогою та загальними сексуальними проблемами. Попри ці почуття, важливо визнати, що мастурбація – нормальний та здоровий спосіб проявити сексуальність.

Вчені досліджували пов'язаний із сексом сором загалом і не знайшли різниці між гендерами у цьому питанні – ці почуття можуть відчувати як жінки, так і чоловіки.

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Відчуття провини у чоловіків

Згідно з одним дослідженням, почуття провини після мастурбації – актуальна проблема здоров'я для чоловіків. Мастурбація – це нормальний і здоровий спосіб висловити сексуальність. Але в багатьох людей вона призводить до почуття збентеження і сорому, а в деяких культурах мастурбація заборонена.

Вчені виявили, що чоловіки, які відчувають почуття провини після мастурбації, частіше страждають на психологічні проблеми. Вони вивчили 4211 чоловіків, які проходили лікування у клініці сексуальної медицини.

Кожен учасник пройшов медичний огляд та відповів на запитання про свої звички та почуття, пов'язані з мастурбацією. Близько 8% чоловіків повідомили про відчуття провини після процесу. Провина через мастурбацію була пов'язана з депресією, тривогою та загальним психологічним розладом. Чоловіки з цим почуттям, як правило, мають більше сексуальних проблем та конфліктів у стосунках із партнером.

Чоловікам, які борються з почуттям провини або будь-якими негативними почуттями щодо своєї сексуальності, слід поговорити зі своїм лікарем чи психотерапевтом.

Відчуття провини у жінок

У Португалії дослідники вивчали мастурбацію у жінок. З 3687 жінок, які брали участь в опитуванні, деякі повідомили, що відчувають сором та провину, пов'язану з мастурбацією. При цьому 91% жінок вказали, що мастурбували в якийсь період життя, а 29,3% протягом останнього місяця.

В Індії вчені вивчали почуття провини та задоволення від мастурбації серед студенток. З'ясувалося, що всі дівчата, які займаються мастурбацією та брали участь в опитуванні, вважають, що це погано, спричиняє слабкість, хвороби, безпліддя та сімейну дисгармонію.

Що з цим робити

Мастурбація сама по собі – безпечна і здорова сексуальна активність, якою насолоджуються люди різного віку та статусу у стосунках. Якщо після мастурбації виникає відчуття провини, можна спробувати зосередитися на позитивних думках, а не зациклюватися на негативних емоціях.

Наприклад, можна спробувати вести щоденник, куди можна записувати думки, які автоматично з'являються після мастурбації, умовно: "Я поганий, бо зробив це". У ньому можна розбиратися, чому це нераціональні думки, намагатися замінити їх більш позитивними та раціональними установками.

Психотерапевт може запропонувати терапію запобігання впливу та реагування (ERP), щоб безпосередньо протистояти страхам та тригерам, пов'язаним з мастурбацією. Універсального підходу в такій терапії не існує.

Звернення за допомогою до лікаря чи психотерапевта може допомогти людям, які борються з почуттям провини чи іншими негативними емоціями, пов'язаними з їхньою сексуальністю.