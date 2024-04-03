Почему возникает чувство вины после мастурбации

Чувство вины после мастурбации - привычное явление для многих людей. Исследования показывают, что оно может быть связано с депрессией, тревогой и общими сексуальными проблемами. Несмотря на эти чувства, важно признать, что мастурбация - нормальный и здоровый способ проявить сексуальность.

Ученые исследовали связанный с сексом стыд в целом и не нашли разницы между гендерами в этом вопросе – эти чувства могут испытывать как женщины, так и мужчины.

Также на тему Кому нужно больше секса: женщинам или мужчинам

Чувство вины у мужчин

Согласно одному исследованию, чувство вины после мастурбации – актуальная проблема здоровья для мужчин. Мастурбация – это нормальный и здоровый способ выразить сексуальность. Но у многих людей она приводит к чувству смущения и стыда, а в некоторых культурах мастурбация запрещена.

Ученые обнаружили, что мужчины, которые испытывают чувство вины после мастурбации, чаще страдают психологическими проблемами. Они изучили 4211 мужчин, которые проходили лечение в клинике сексуальной медицины.

Каждый участник прошел медицинский осмотр и ответил на вопросы о своих привычках и чувствах, связанные с мастурбацией. Около 8% мужчин сообщили о чувстве вины после процесса. Вина из-за мастурбации была связана с депрессией, тревогой и общим психологическим расстройством. Мужчины с этим чувством, как правило, имеют больше сексуальных проблем и конфликтов в отношениях с партнером.

Мужчинам, которые борются с чувством вины или любыми негативными чувствами относительно своей сексуальности, следует поговорить со своим врачом или психотерапевтом.

Чувство вины у женщин

В Португалии исследователи изучали мастурбацию у женщин. Из 3687 женщин, участвовавших в опросе, некоторые сообщили, что испытывают стыд и вину, связанную с мастурбацией. При этом 91% женщин указали, что мастурбировали в какой-то период жизни, а 29,3% в течение последнего месяца.

В Индии ученые изучали чувство вины и удовольствия от мастурбации среди студенток. Выяснилось, что все девушки, которые занимаются мастурбацией и участвовали в опросе, считают, что это плохо, вызывает слабость, болезни, бесплодие и семейную дисгармонию.

Что с этим делать

Мастурбация сама по себе – безопасная и здоровая сексуальная активность, которой наслаждаются люди разного возраста и статуса в отношениях. Если после мастурбации возникает чувство вины, можно попробовать сосредоточиться на позитивных мыслях, а не зацикливаться на негативных эмоциях.

Например, можно попробовать вести дневник, куда можно записывать мысли, которые автоматически появляются после мастурбации, условно: "Я плохой, потому что сделал это". В нем можно разбираться, почему это нерациональные мысли, пытаться заменить их более позитивными и рациональными установками.

Психотерапевт может предложить терапию предотвращения воздействия и реагирования (ERP), чтобы непосредственно противостоять страхам и триггерам, связанным с мастурбацией. Универсального подхода в такой терапии не существует.

Обращение за помощью к врачу или психотерапевту может помочь людям, которые борются с чувством вины или другими негативными эмоциями, связанными с их сексуальностью.