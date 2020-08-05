На пляжах Києва виявили кишкову паличку – список
На 11 пляжах Києва знайшли кишкову паличку. На сьогодні купатися там не рекомендується до покращення якості води.
Про це повідомили в пресцентрі Держпродспоживслужби Києва.
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Досліджені проби води відкритих водойм відібрані 3 серпня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.
Перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) встановлено на наступних пляжах:
- "Венеція",
- "Веселка”,
- "Дитячий",
- "Золотий",
- "Молодіжний",
- "Передмістна Слобідка",
- "Райдуга",
- "Тельбін",
- "Центральний",
- "Чорторий",
- "Вербний".
Зазначається, що до покращення показників якості води у водоймах цими пляжами можна користуватися, виключно, як зонами відпочинку – без купання.
Також зафіксовано запах та плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі "Галерний", водневий показник не відповідає нормам на пляжі "Райдуга", "Галерний" та "Вербний", на пляжі "Райдуга" виявлена біохімічна потреба в кисні (БПК5).