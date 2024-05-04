Як підйом сходами впливає на тривалість життя

Підйом по сходах може сприяти зниженню ризику серцево-судинних захворювань і передчасної смерті. Річ у тім, що це теж може бути видом фізичної активності.

Дослідники представили результати на науковому конгресі Європейського товариства кардіологів ESC Preventive Cardiology 2024.

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Учені радять, якщо у вас є вибір піднятися сходами чи ліфтом, вибирайте сходи, оскільки це допоможе вашому серцю.

"Навіть короткочасні моменти фізичної активності сприятливо впливають на здоров'я", – ідеться у дослідженні.

Чому це дійсно важливо

Серцево-судинні захворювання – є однією з найпоширеніщих причин смертності. Та значно знизити ризики можна просто залишаючись фізично активними.

Проблема в тому, що майже кожна четверта доросла людина в світі не досягає щоденного рекомендованого рівня фізичної активності. А ось підйом по сходах є простим і доступним способом впровадити в життя хоча б мінімальну кількість фізичної активності.

Деталі дослідження

Команда науковців провела мета-аналіз 9 досліджень, у яких взяли участь майже з 500 тисяч учасників. Серед них були і здорові люди, і ті, які мали в історії хвороби захворювання периферичних артерій. Вік учасників – від 35 до 84 років, при чому більшість, а саме 53% з них – були жінками.

Люди, які піднімались сходами, мали на 39% нижчу ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань (інфаркту, серцевої недостатності та інсульту) і на 24% менший ризик передчасної смерті, порівняно з тими, хто обирав ліфт, –

наголосили дослідники.

Презентуючи ці дані вчені наполягли на тому, що людям достатньо додати корисих звичок у своє повсякденне життя і це матиме неабиякий вплив на стан їх здоров'я.