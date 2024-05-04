Как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни

Подъем по лестнице может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Дело в том, что это тоже может быть видом физической активности.

Исследователи представили результаты на научном конгрессе Европейского общества кардиологов ESC Preventive Cardiology 2024.

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Ученые советуют, если у вас есть выбор подняться по лестнице или лифтом, выбирайте лестницу, поскольку это поможет вашему сердцу.

"Даже кратковременные моменты физической активности благоприятно влияют на здоровье", – говорится в исследовании.

Почему это действительно важно

Сердечно-сосудистые заболевания – являются одной из самых распространенных причин смертности. И значительно снизить риски можно просто оставаясь физически активными.

Проблема в том, что почти каждый четвертый взрослый человек в мире не достигает ежедневного рекомендованного уровня физической активности. А вот подъем по лестнице является простым и доступным способом внедрить в жизнь хотя бы минимальное количество физической активности.

Детали исследования

Команда ученых провела мета-анализ 9 исследований, в которых приняли участие почти из 500 тысяч участников. Среди них были и здоровые люди, и те, которые имели в истории болезни заболевания периферических артерий. Возраст участников – от 35 до 84 лет, причем большинство, а именно 53% из них – были женщинами.

Люди, которые поднимались по лестнице, имели на 39% ниже вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, сердечной недостаточности и инсульта) и на 24% меньше риск преждевременной смерти, по сравнению с теми, кто выбирал лифт, –

отметили исследователи.

Представляя эти данные ученые настояли на том, что людям достаточно добавить полезных привычек в свою повседневную жизнь и это будет иметь большое влияние на состояние их здоровья.