Знайшли простий спосіб покращити самооцінку жінок

Молоді дівчата, які на тиждень призупинили використання соціальних мереж, стали більш задоволеними власним тілом. Канадські дослідники пояснюють це лише зменшенням можливості порівнювати себе з іншими, а й зміною способу життя.

Соціальні мережі можуть суттєво впливати на поведінку, переконання та емоційний стан людини. Згідно з раніше проведеним дослідженням, рекомендаційні алгоритми платформи TikTok можуть просувати установки, що підтримують жорстоке ставлення до дівчат.

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У межах нового дослідження вивчили зв'язок між активністю в соціальних мережах та сприйняттям власного зовнішнього вигляду у молодих жінок.

Нове дослідження відмови від соціальних мереж

Вчені з Йоркського університету в Канаді провели експеримент за участю 66 дівчат віком від 17 до 24 років. Половині учасниць було запропоновано припинити використання соціальних мереж на тиждень, тоді як інша частина продовжувала вести звичайний спосіб життя.

До і після перерви у використанні соціальних мереж усі учасники відповідали на запитання дослідників про своє самовідчуття, оцінюючи за п'ятибальною шкалою, наскільки вони згодні із твердженнями про впевненість у собі, задоволеність зовнішнім виглядом та сприйняття себе.

Після тижневого відпочинку від соціальних мереж учасниці дослідження стали краще оцінювати себе, вони підвищили рівень задоволеності своїм тілом. Цей ефект був найбільш помітний серед дівчат, які особливо сприйнятливі до ідеалізації стрункості та сприйняття її як еталона краси.

Відмова від соціальних мереж покращує самооцінку

Автори дослідження зазначили, що статистично врахували можливість природних змін у самооцінці, не пов'язаних з використанням соціальних мереж. Навіть з урахуванням цього між двома групами учасниць експерименту були значні відмінності: якщо у тих, хто зробив перерву, показники підвищилися, то у контрольної групи вони або залишалися на колишньому рівні, або збільшились ледь помітно.

Результати дослідження вчені пояснили тим, що соціальні мережі надають безмежну кількість контенту, що дозволяє порівнювати себе з іншими людьми або еталонами краси. Це набагато більше, ніж було в друкованих жіночих глянцевих журналах про моду, які виходили раз на кілька тижнів або місяців і містили обмежену кількість матеріалів.

Крім того, учасницям дослідження потрібно було чимось заповнювати час, який раніше займав перегляд контенту у соціальних мережах. Цілком можливо, що поведінка, яку вони обирали, була більш здоровою (наприклад, прогулянки, заняття спортом, спілкування з друзями) та позитивно впливало на фізичний та емоційний стан. У подальших дослідженнях вчені планують детальніше вивчити зв'язок між самооцінкою та заняттями, які заміняли споживання контенту у соціальних мережах.