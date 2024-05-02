Нашли простой способ улучшить самооценку женщин

Молодые девушки, которые на неделю приостановили использование социальных сетей, стали более довольными собственным телом. Канадские исследователи объясняют это лишь уменьшением возможности сравнивать себя с другими, но и изменением образа жизни.

Социальные сети могут существенно влиять на поведение, убеждения и эмоциональное состояние человека. Согласно ранее проведенному исследованию, рекомендательные алгоритмы платформы TikTok могут продвигать установки, поддерживающие жестокое отношение к девушкам.

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В рамках нового исследования изучили связь между активностью в социальных сетях и восприятием собственного внешнего вида у молодых женщин.

Новое исследование отказа от социальных сетей

Ученые из Йоркского университета в Канаде провели эксперимент с участием 66 девушек в возрасте от 17 до 24 лет. Половине участниц было предложено прекратить использование социальных сетей на неделю, тогда как другая часть продолжала вести обычный образ жизни.

До и после перерыва в использовании социальных сетей все участники отвечали на вопросы исследователей о своем самоощущении, оценивая по пятибалльной шкале, насколько они согласны с утверждениями об уверенности в себе, удовлетворенность внешним видом и восприятие себя.

После недельного отдыха от социальных сетей участницы исследования стали лучше оценивать себя, они повысили уровень удовлетворенности своим телом. Этот эффект был наиболее заметен среди девушек, которые особенно восприимчивы к идеализации стройности и восприятию ее как эталона красоты.

Отказ от социальных сетей улучшает самооценку

Авторы исследования отметили, что статистически учли возможность естественных изменений в самооценке, не связанных с использованием социальных сетей. Даже с учетом этого между двумя группами участниц эксперимента были значительные различия: если у тех, кто сделал перерыв, показатели повысились, то у контрольной группы они или оставались на прежнем уровне, или увеличились едва заметно.

Результаты исследования ученые объяснили тем, что социальные сети предоставляют безграничное количество контента, позволяющего сравнивать себя с другими людьми или эталонами красоты. Это гораздо больше, чем было в печатных женских глянцевых журналах о моде, которые выходили раз в несколько недель или месяцев и содержали ограниченное количество материалов.

Кроме того, участницам исследования нужно было чем-то заполнять время, которое раньше занимал просмотр контента в социальных сетях. Вполне возможно, что поведение, которое они выбирали, было более здоровым (например, прогулки, занятия спортом, общение с друзьями) и положительно влияло на физическое и эмоциональное состояние. В дальнейших исследованиях ученые планируют подробнее изучить связь между самооценкой и занятиями, которые заменяли потребление контента в социальных сетях.