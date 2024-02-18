Уперше у світі вдалось вилікувати дитину від небезпечного різновиду раку мозку

Історія 13-річного Лукаса дає надію пацієнтам, які ведуть боротьбу з раком головного мозку, відомими як дифузна внутрішня гліома моста (DIPG).

На жаль, найчастіше люди, які мають цей вид раку, а зачасту це діти, мають дуже низькі шанси на життя після встановлення діагнозу. Натомість Лукас став першою дитиною, яка повністю вилікувалася від пухлини.

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Зазначають, що Лукас проходив терапію за прогромою "Біологічна медицина для ліквідації DIPG" (BIOMEDE), яку започаткували у Франції в 2014 році.

Проєкт BIOMEDE порівнював ефективність трьох ключових, але абсолютно різних протиракових препаратів, включно з еверолімусом. Саме він і застосовувався у терапії Лукаса.

Суть лікування – індивідуальний підхід

Дослідники використали біопсійний матеріал з пухлини кожного пацієнта, це дозволило дослідникам індивідуалізувати лікування відповідно до молекулярного профілю раку.

"Унікальна мутація в пухлині Лукаса зробила його клітини особливо чутливими до еверолімусу, що і забезпечило успіх терапії", – наголошують медики.

Що кажуть медики про випадок Лукаса

Програма BIOMEDE триває в рамках BIOMEDE 2.0, її розпочали у 2022 році. У новому проєкті автори використовують клітинні органели пухлини, намагаючись виявити ті самі мутації, які роблять їх чутливими до препаратів.

Дослідники наголошують, що приклад і успішність терапії Лукаса — це великий крок для сучасної науки та медицини. Водночас до широкого застосування нового підходу ще далеко.

Ба більше, вони визнають, що на знадобиться багато часу перш ніж, застосовувати метод клінічно.

"Процес від розробки нових препаратів до їхнього використання може зайняти до 15 років", – додав доктор Жак Гріль, провідний дослідник BIOMEDE.

Але сподіваються, що історія підлітка Лукаса дає надію на те, що в майбутньому медицині вдасться побороти небезпечну недугу і врятувати життя дітей, які мають цей тип пухлини.