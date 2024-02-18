Впервые в мире удалось вылечить ребенка от опасной разновидности рака мозга

История 13-летнего Лукаса дает надежду пациентам, которые ведут борьбу с раком головного мозга, известными как диффузная внутренняя глиома моста (DIPG).

К сожалению, чаще всего люди, которые имеют этот вид рака, а зачастую это дети, имеют очень низкие шансы на жизнь после установления диагноза. Зато Лукас стал первым ребенком, который полностью вылечился от опухоли.

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Отмечают, что Лукас проходил терапию по прогроме "Биологическая медицина для ликвидации DIPG" (BIOMEDE), которую начали во Франции в 2014 году.

Проект BIOMEDE сравнивал эффективность трех ключевых, но совершенно разных противораковых препаратов, включая эверолимус. Именно он и применялся в терапии Лукаса.

Суть лечения – индивидуальный подход

Исследователи использовали биопсийный материал из опухоли каждого пациента, это позволило исследователям индивидуализировать лечение в соответствии с молекулярным профилем рака.

"Уникальная мутация в опухоли Лукаса сделала его клетки особенно чувствительными к эверолимусу, что и обеспечило успех терапии", – отмечают медики.

Что говорят медики о случае Лукаса

Программа BIOMEDE продолжается в рамках BIOMEDE 2.0, ее начали в 2022 году. В новом проекте авторы используют клеточные органеллы опухоли, пытаясь выявить те самые мутации, которые делают их чувствительными к препаратам.

Исследователи отмечают, что пример и успешность терапии Лукаса - это большой шаг для современной науки и медицины. В то же время до широкого применения нового подхода еще далеко.

Более того, они признают, что на понадобится много времени прежде чем, применять метод клинически.

"Процесс от разработки новых препаратов до их использования может занять до 15 лет", – добавил доктор Жак Гриль, ведущий исследователь BIOMEDE.

Но надеются, что история подростка Лукаса дает надежду на то, что в будущем медицине удастся побороть опасный недуг и спасти жизни детей, которые имеют этот тип опухоли.