Як надати першу допомогу при інфаркті

За даними ВООЗ, основна причина смерті в усьому світі – захворювання серця та судин. Причому кількість летальних випадків з кожним роком зростає. Найбільш небезпечною серцево-судинною патологією вважається серцевий напад.

Серцевим нападом, або інфарктом, називається патологічний стан, який розвивається, коли потік насиченої киснем крові в одній або декількох коронарних артеріях, що забезпечують серцевий м'яз, раптово блокується. Тоді ділянка серцевого м'яза не може отримувати достатню кількість кисню та її клітини починають помирати.

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Симптоми інфаркту

Ознаки серцевого нападу різні: у когось симптоми виражені, у інших слабкі, а в деяких людей їх може не бути взагалі. Однак найчастіше визначити інфаркт можна за такими ранніми ознаками:

іррадіюючий біль – у таких випадках біль може виникати не в грудній клітці, а в шиї, руках, спині або нижній щелепі;

прискорене серцебиття;

холодний піт;

задишка;

слабкість чи втома;

нудота та блювання;

тривога, паніка чи відчуття швидкого настання смерті.

При цьому симптоми можуть з'явитися раптово або розвиватися повільно протягом кількох годин.

Що робити під час інфаркту

Якщо ви підозрюєте серцевий напад у себе чи в іншої людини, перш за все потрібно викликати бригаду швидкої допомоги. Поки лікарі в дорозі, пацієнт має бути у спокої в положенні напівсидячи або лежачи з піднятою головою, щоб уникнути додаткового навантаження на серце. Крім того, потрібно забезпечити доступ свіжого повітря – відкрити вікно, необхідно розстебнути комір, відкашлятися, оскільки це забезпечить доступ крові до серця, та по можливості виміряти артеріальний тиск.

Також можна прийняти не більше 300 мг аспірину – таблетку потрібно повільно розжувати, а потім проковтнути. Препарат допомагає розріджувати кров та покращує приплив крові до серця. Однак аспірин протипоказаний, якщо пацієнт має на нього алергію!

Якщо людина, у якої трапився серцевий напад, знепритомніла, потрібно перевірити, чи дихає вона і, чи б'ється її серце. Щоб це зробити, закиньте голову людини назад. Коли людина непритомна, її м'язи розслабляються, через що язик може перекрити дихальні шляхи. Відкидаючи голову назад, ви відкриєте дихальні шляхи, тому що язик витягується вперед. Якщо людина не дихає, її грудна клітина і живіт не рухатимуться і ви не почуєте і не відчуєте її дихання.

У разі зупинки дихання або відсутності пульсу можна провести серцево-легеневу реанімацію. Для цього необхідно покласти потерпілого на спину на рівну тверду поверхню і встати на коліна поруч з ним. Потім потрібно розташувати свої руки в центрі грудей потерпілого, причому плечі не можна відхиляти – вони повинні розташовуватись рівно над руками.

Потім із частотою від 100 до 120 разів на хвилину потрібно натискати на груди людини руками. Глибина натискань повинна становити близько 5 – 6 сантиметрів. При цьому потрібно не тільки стиснути грудну клітину, але й дати їй повністю розправитися після кожного стиснення.

Після 30 компресій (натискань) можна переходити до штучного дихання. Для цього потрібно підняти голову потерпілого, щоб відкрилися дихальні шляхи. Потім потрібно затиснути носа потерпілого великим і вказівним пальцем, глибоко вдихнути, щільно притулитися губами до його рота і видихнути всередину. Кожен вдих має тривати близько однієї секунди. Перед наступним вдихом потрібно дати повітрю вийти з легенів. Якщо ви не впевнені, що впораєтеся зі штучним диханням, просто робіть натискання.

Якщо груди пацієнта піднімаються під час вдиху повітря, ви все робите правильно. Якщо ж цього не відбувається, потрібно знову нахилити голову потерпілого та спробувати ще раз.

Потрібно повторювати цикли із 30 стисків грудної клітини та двох вдихів до прибуття бригади швидкої допомоги.