Как оказать первую помощь при инфаркте

По данным ВОЗ, основная причина смерти во всем мире – заболевание сердца и сосудов. Причем количество летальных исходов с каждым годом растет. Наиболее опасной сердечно-сосудистой патологией считается сердечный приступ.

Сердечным приступом, или инфарктом, называется развивающееся патологическое состояние, когда поток насыщенной кислородом крови в одной или нескольких коронарных артериях, обеспечивающих сердечную мышцу, внезапно блокируется. Тогда участок сердечной мышцы не может получать достаточное количество кислорода и его клетки начинают умирать.

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Симптомы инфаркта

Признаки сердечного приступа разные: у кого-то симптомы выражены, у других слабые, а у некоторых людей их может не быть вообще. Однако чаще всего определить инфаркт можно по следующим ранним признакам:

иррадиирующая боль – в таких случаях боль может возникать не в грудной клетке, а в шее, руках, спине или нижней челюсти;

учащенное сердцебиение;

холодный пот;

одышка;

слабость или усталость;

тошнота и рвота;

тревога, паника или ощущение быстрого наступления смерти.

При этом симптомы могут появиться внезапно или медленно развиваться в течение нескольких часов.

Что делать во время инфаркта

Если вы подозреваете сердечный приступ у себя или у другого человека, прежде всего, нужно вызвать бригаду скорой помощи. Пока врачи в пути, пациент должен быть в покое в положении полусидя или лежа с приподнятой головой во избежание дополнительной нагрузки на сердце. Кроме того, нужно обеспечить доступ свежего воздуха – открыть окно, необходимо расстегнуть воротник, откашляться, поскольку это обеспечит доступ крови к сердцу и по возможности измерить артериальное давление.

Также можно принять не более 300 мг аспирина – таблетку нужно медленно разжевать, а затем проглотить. Препарат помогает разжижать кровь и улучшает приток крови к сердцу. Однако аспирин противопоказан, если пациент имеет на него аллергию!

Если человек, у которого случился сердечный приступ, потерял сознание, нужно проверить, дышит ли он и, бьется ли его сердце. Чтобы это сделать, закиньте голову назад. Когда человек без сознания, его мышцы расслабляются, из-за чего язык может перекрыть дыхательные пути. Откидывая голову назад, вы откроете дыхательные пути, потому что язык вытягивается вперед. Если человек не дышит, его грудная клетка и живот не будут двигаться и вы не услышите и не почувствуете его дыхание.

При остановке дыхания или отсутствии пульса можно провести сердечно-легочную реанимацию. Для этого необходимо положить пострадавшего на спину на ровную жесткую поверхность и встать на колени рядом с ним. Затем нужно разместить свои руки в центре груди пострадавшего, причем плечи нельзя отклонять – они должны располагаться ровно над руками.

Затем с частотой от 100 до 120 раз в минуту нужно нажимать на грудь человека руками. Глубина нажатий должна составлять около 5 – 6 сантиметров. При этом нужно не только сжать грудную клетку, но и дать ей полностью расправиться после каждого сжатия.

После 30 компрессий (нажатий) можно переходить к искусственному дыханию. Для этого нужно приподнять голову пострадавшего, чтобы открылись дыхательные пути. Затем нужно зажать нос потерпевшего большим и указательным пальцем, глубоко вдохнуть, плотно прижаться губами к его рту и выдохнуть внутрь. Каждый вдох должен занять около одной секунды. Перед следующим вдохом нужно дать воздуху выйти из лёгких. Если вы не уверены, что справитесь с искусственным дыханием, просто делайте нажатие.

Если грудь пациента поднимается во вдохе воздуха, вы все делаете правильно. Если же этого не происходит, нужно снова наклонить голову потерпевшего и попробовать еще раз.

Следует повторять циклы из 30 сжатий грудной клетки и двух вдохов до прибытия бригады скорой помощи.