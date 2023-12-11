Чи можна зламати статевий член

Перелом статевого члена трапляється рідко. Точної статистики немає, тому що чоловіки соромляться звертатися до хірурга. Однак це серйозна травма, яка потребує невідкладної допомоги.

Перелом статевого члена – це серйозна травма, яка виникає, коли стовбур пеніса наповнений кров'ю під час ерекції, піддається різкому або несподіваному згину, що призводить до розриву тканин всередині органу.

Також на тему Часте сечовипускання: чому виникає та коли йти до лікаря

Ознаки перелому члена

Симптоми перелому статевого члена такі:

раптовий біль у статевому члені;

клацання чи тріск;

швидка втрата ерекції;

набряк стовбура статевого члена;

зміна кольору стовбура через кровотечу під шкірою.

При переломі люди часто порівнюють член із баклажаном через темні синці. Іноді ушкоджується уретра – трубка по якій виводиться сеча, з неї може вилитись кров.

Як можна зламати член

У пенісі немає кісток, під час ерекції він наповнюється кров'ю, яка заповнює два циліндри – кавернозні тіла. Якщо пеніс в ерегованому стані раптово або з силою згинається, це може призвести до розриву зовнішньої оболонки циліндрів і відбувається перелом.

Кров із циліндрів виливається всередину статевого члена і це викликає болючий набряк. Умовно виділяють кілька причин перелому статевого члена:

Під час сексу. Може статися у будь-якому положенні. Найчастіше перелом відбувається, коли ерегований пеніс чоловіка вислизає з партнерки чи партнера, не повертається назад та сильно згинається.

Агресивна мастурбація.

Коли людина повертається у ліжку чи падає на ерегований пеніс.

Чоловік насильно згинає статевий член, щоб припинити ерекцію.

Як лікується перелом члена

Лікує лише хірург – і чим швидше, тим краще. Перелом статевого члена – важка урологічна ситуація. Вона може назавжди вплинути на статеву функцію та сечовипускання.

Якщо чоловік підозрює, що у нього зламаний статевий член, не варто соромитися і думати, що пройде саме. Потрібно негайно звернутися по медичну допомогу. Чим швидше чоловік звернеться до хірурга, тим вища ймовірність, що він повністю одужає.

Британська асоціація урологічних хірургів рекомендує робити операцію у перші 24 години. Якщо швидко не звернутися за допомогою є ризик, що на місці перелому сформується рубцева тканина і це ускладнить відновлення. Тоді пацієнтам доведеться приймати препарати для ерекції або робити операцію із встановлення імплантатів статевого члена.