Як сповільнити розвиток деменції: знайшли новий простий спосіб

Гарвардські науковці пов'язали ступінь озеленення середовища проживання із прогресуванням хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Чим вищий цей показник, тим меншим є ризик госпіталізації з цими недугами.

Природа має добре відомий позитивний ефект на людину, причому у будь-якому віці. У новому дослідженні вчені Гарвардського університету з'ясували, як природа впливає на старших людей – віком старше 65 років, які схильні до таких нейродегенеративних розладів.

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Нове дослідження деменції

Вони проаналізували медичні дані за 2000 – 2016 роки більш ніж 61,6 мільйона американців. Серед учасників 7,7 мільйона пацієнтів було госпіталізовано (що вчені вважають ознакою прогресування недуги) із хворобою Альцгеймера та пов'язаною деменцією та 1,2 мільйона — з хворобою Паркінсона.

Природа сповільнює розвиток хвороби Альцгеймера

Як з'ясувалося, близькість природи не зменшує ризик захворіти на деменцію, але визначає, наскільки швидко прогресує захворювання. Так, більший показник озеленення супроводжувався меншим ризиком госпіталізації з хворобою Альцгеймера або пов'язаною деменцією.

Водночас із госпіталізацією з хворобою Паркінсона виявилися пов'язаними не лише ступінь озеленення: кожні додаткові 16 відсотків до площі парків, а також покриття більш ніж 1 відсотка території водоймами супроводжувалися зниженням ризику госпіталізації на 3 відсотки.

Таким чином, дослідники вважають, що деякі природні середовища можуть сприяти сповільненню прогресування деменції та хвороби Паркінсона. Зважаючи на зростання очікуваної тривалості життя та збільшення частки людей із нейродегенеративними хворобами, це потрібно врахувати при розробленні заходів протидії хворобам Альцгеймера та Паркінсона.