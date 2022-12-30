Как замедлить развитие деменции: нашли новый простой способ

Гарвардские ученые связали степень озеленения среды с прогрессированием болезней Альцгеймера и Паркинсона. Чем выше этот показатель, тем меньше риск госпитализации с этими недугами.

Природа оказывает хорошо известный положительный эффект на человека, причем в любом возрасте. В новом исследовании ученые Гарвардского университета выяснили, как природа влияет на старших людей – старше 65 лет, которые подвержены таким нейродегенеративным расстройствам.

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Новое исследование деменции

Они проанализировали медицинские данные за 2000 – 2016 годы более 61,6 миллиона американцев. Среди участников 7,7 миллионов пациентов были госпитализированы (что ученые считают признаком прогрессирования болезни) с болезнью Альцгеймера и связанной деменцией и 1,2 миллиона - с болезнью Паркинсона.

Природа замедляет развитие болезни Альцгеймера

Как выяснилось, близость природы не уменьшает риск заболеть деменцией, но определяет, насколько быстро прогрессирует заболевание. Да, больший показатель озеленения сопровождался меньшим риском госпитализации с болезнью Альцгеймера или связанной деменцией.

В то же время с госпитализацией с болезнью Паркинсона оказались связанными не только степень озеленения: каждые дополнительные 16 процентов к площади парков, а также покрытие более 1 процента территории водоемами сопровождались снижением риска госпитализации на 3 процента.

Таким образом, исследователи полагают, что некоторые природные среды могут способствовать замедлению прогрессирования деменции и болезни Паркинсона. Учитывая рост ожидаемой продолжительности жизни и увеличение доли людей с нейродегенеративными болезнями, это следует учесть при разработке мер противодействия болезням Альцгеймера и Паркинсона.