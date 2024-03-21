Парафінотерапія для рук: що це та наскільки ефективно

За допомогою воску можна дбати про шкіру рук і стан нігтів – ця процедура називається парафінотерапією. Розповідаємо, наскільки вона корисна та ефективна.

Користь парафінотерапії

Парафін такий цінний тому, що має високу тепломісткість і низьку теплопровідність, тобто дуже повільно віддає тепло. При нанесенні парафін "запечатує" тепло та вологу, розширює капіляри та стимулює приплив крові, в результаті шкіра пом'якшується, зволожується та відновлюється.

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Парафінотерапія також допомагає зняти спазм м'язів рук, підвищує гнучкість суглобів та розслаблює.

Як відбувається процедура парафінотерапії

Під час процедури руки занурюють у розчин або суміш із парафіну та мінеральних олив. Під час вистигання на руках утворюється плівка, яка і затримує тепло. Проводити терапію можна за допомогою розігрітого чи холодного складу:

у "гарячому" варіанті – найчастіше це ванни – віск утримує тепло, а при застиганні зменшується в обʼємі та має компресійну дію;

при холодному способі нагрівання відбувається вже після нанесення, наприклад, за допомогою рукавичок.

Другий варіант вважається безпечнішим – особливо при проблемах із судинами – і швидким у виконанні.

Кому підійде парафінотерапія

Метод підійде людям з сухою, комбінованою і шкірою, яка лущиться, любителям басейну і лазні, тим, хто робить манікюр з гель-лаком, а також в холодну пору року.

При цьому від процедури доведеться відмовитися за:

захворювання шкіри в гострій фазі;

відкритих ранах, гнійничках та глибоких тріщинах (щоб уникнути інфікування);

серцево-судинні порушення;

алергії на компоненти;

вагітності.

Парафінотерапія як окрема процедура з'явилася приблизно 100 років тому, зараз вона фактично належить до альтернативної медицини. Її вперше описав французький лікар Барт де Сандфор. Щоправда, тоді парафінотерапію широко застосовували не для косметичних цілей, а лікування ревматизму і ліквідації залишкових поранень під час Першої світової.