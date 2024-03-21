Парафинотерапия для рук: что это и насколько эффективно

С помощью воска можно заботиться о коже рук и состоянии ногтей - эта процедура называется парафинотерапией. Рассказываем, насколько она полезна и эффективна.

Польза парафинотерапии

Парафин так ценен потому, что имеет высокую теплоемкость и низкую теплопроводность, то есть очень медленно отдает тепло. При нанесении парафин "запечатывает" тепло и влагу, расширяет капилляры и стимулирует приток крови, в результате кожа смягчается, увлажняется и восстанавливается.

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Парафинотерапия также помогает снять спазм мышц рук, повышает гибкость суставов и расслабляет.

Как происходит процедура парафинотерапии

Во время процедуры руки погружают в раствор или смесь из парафина и минеральных масел. Во время остывания на руках образуется пленка, которая и задерживает тепло. Проводить терапию можно с помощью разогретого или холодного состава:

в "горячем" варианте – чаще всего это ванны – воск удерживает тепло, а при застывании уменьшается в объеме и имеет компрессионное действие;

при холодном способе нагрев происходит уже после нанесения, например, с помощью перчаток.

Второй вариант считается более безопасным – особенно при проблемах с сосудами – и быстрым в исполнении.

Кому подойдет парафинотерапия

Метод подойдет людям с сухой, комбинированной и шелушащейся кожей,, любителям бассейна и бани, тем, кто делает маникюр с гель-лаком, а также в холодное время года.

При этом от процедуры придется отказаться при:

заболеваниях кожи в острой фазе;

открытых ранах, гнойничках и глубоких трещинах (во избежание инфицирования);

сердечно-сосудистых нарушениях;

аллергии на компоненты;

беременности.

Парафинотерапия как отдельная процедура появилась примерно 100 лет назад, сейчас она фактически относится к альтернативной медицине. Ее впервые описал французский врач Барт де Сандфор. Правда, тогда парафинотерапию широко применяли не для косметических целей, а лечения ревматизма и ликвидации остаточных ранений во время Первой мировой.