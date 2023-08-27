Що робити при панічній атаці: 5 дієвих способів перемогти тривогу і як вам допоможе лимон

У наш час стрес та тривога супроводжують нас фактично щодня. Панічні атаки, на жаль, стали частиною життя мільйонів людей. З проблемою зустрічались навіть ті, хто не відчуває інших проблем із психічним здоров'ям.

Попри те, що симптоматика панічних атак дуже різна, вона досить яскраво проявляється. Це може бути пітливість, поколювання в руках, прискорене серцебиття, тремтіння, відчуття приреченості та страх смерті. Це не повний перелік, але зрозуміло, що цей стан буквально "вибиває" з себе і значно погіршує якість життя.

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! Панічна атака зазвичай розвивається раптово, стан досягає свого піку орієнтовно за 10 хвилин. Рідко людина може відчувати симптоми понад годину, більшість нападів закінчується за 20 – 30 хвилин.

Щоб допомогти собі впоратись з цим станом, є декілька простих лайфхаків.

Смак допоможе приземлитись: з'їжте шматочок лимона

Одним із таких способів є споживання лимона. Річ у тому, що використання смаку чи запаху може вивести вас зі стану нервової напруги. Це працює як заземлення, змушуючи вас відчути присутність у моменті.

За цим же принципом можна використовувати, це теж допоможе переключити вашу увагу. Якщо у вас немає кислих цукерок, спробуйте щось інше з сильним смаком, наприклад гострий соус.



Кислий смак лимона поверне вас до реальності / Фото Unsplash

Підключіть фізичні відчуття: допоможе "крижаний" трюк

Якщо взяти кубик льоду в долоню або поставити його на зап'ястя, як тільки відчуєте, що напад підступає, це може сповільнити ваші думки, і відповідно – допоможе при панічній атаці.

Коли ви "охолоджуєтеcь" приплив крові до цих ділянок буквально зупиняєте ланцюжок тривожних думок.

Або навпаки – прийміть гарячий душ

Під час прийняття гарячого душу ваші м'язи розслабляються, а дихання сповільнюється завдяки теплу та вологості. Панічний приступ почне відступати, вашому тілу буде фізіологічно складно проявляти його симптоматику.

Душ також створює ефект зміни середовища, що може позитивно вплинути на настрій під час перенапруження. Знову ж таки, це пов'язано з усуненням потенційних тригерів і асоціацій з областю, в якій почалося ваше занепокоєння.

Дихати через соломинку

Якщо дихати через соломинку під час нападу паніки, люди можуть регулювати своє дихання, що є ключовим фактором для контролю тривожних розладів.

Техніка дихання соломинкою або дихання зі стиснутими губами може швидко зменшити тривогу та паніку. Ця техніка досить проста, і через 5 хвилин ви почнете помічати різницю. Якщо у вас із собою є соломинка, ви можете її використовувати, але це можна зробити без неї, просто скрутивши губи імітуючи.

Вправа "дихання на 5"

Щоб подолати напад паніки, досить гарно себе зарекомендувала вправа "дихання на 5", виконувати її досить просто:

зробіть вдих на рахунок 5;

затримайте дихання на 5 секунд;

видих на рахунок 5;

повторити 5 – 8 разів.

Зосередьтеся на тому, щоб глибоко вдихати й видихати через рот, відчуваючи, як повітря повільно наповнює ваші груди та живіт, а потім повільно видихайте.