Что делать при панической атаке: 5 действенных способов победить тревогу и как вам поможет лимон

В настоящее время стресс и тревога сопровождают нас фактически каждый день. Панические атаки, к сожалению, стали частью жизни миллионов людей. С проблемой встречались даже те, кто не испытывает других проблем с психическим здоровьем.

Несмотря на то, что симптоматика панических атак очень разная, она достаточно ярко проявляется. Это может быть потливость, покалывание в руках, учащенное сердцебиение, дрожь, чувство обреченности и страх смерти. Это не полный список, но понятно, что это состояние практически "выбивает" из себя и существенно ухудшает качество жизни.

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! Паническая атака обычно развивается внезапно, состояние достигает своего пика ориентировочно за 10 минут. Редко человек может испытывать симптомы более часа, большинство приступов заканчивается через 20 – 30 минут.

Чтобы помочь справиться с этим состоянием, есть несколько простых лайфхаков.

Вкус поможет приземлиться: съешьте кусочек лимона

Одним из таких способов есть потребление лимона. Дело в том, что использование вкуса или запаха может вывести вас из состояния нервного напряжения. Это работает как заземление, заставляя вас почувствовать присутствие в данный момент.

По этому же принципу можно использовать, это тоже поможет переключить ваше внимание. Если у вас нет кислых конфет, попробуйте что-нибудь другое с сильным вкусом, например острый соус.



Кислый вкус лимона вернет вас к реальности / Фото Unsplash

Подключите физические ощущения: поможет "ледяной" трюк

Если взять кубик льда в ладонь или поставить его на запястье, как только почувствуете, что приступ подступает, это может замедлить ваши мысли, и соответственно поможет при панической атаке.

Когда вы "охлаждаетесь" приток крови к этим участкам буквально останавливаете цепочку тревожных мыслей.

Или наоборот – примите горячий душ

Во время горячего душа ваши мышцы расслабляются, а дыхание замедляется благодаря теплу и влажности. Панический приступ станет отступать, вашему телу будет физиологически сложно проявлять его симптоматику.

Душ также создает эффект изменения среды, что может оказать положительное влияние на настроение во время перенапряжения. Опять же, это связано с устранением потенциальных триггеров и ассоциаций с областью, в которой началось ваше беспокойство.

Дышать через соломинку

Если дышать через соломинку во время нападения паники, люди могут регулировать свое дыхание, что является ключевым фактором контроля тревожных расстройств.

Техника дыхания соломинкой или дыхание со сжатыми губами может быстро снизить тревогу и панику. Эта техника достаточно проста, и через 5 минут вы начнете замечать разницу. Если у вас есть соломинка, вы можете ее использовать, но это можно сделать без нее, просто скрутив губы имитируя.

Упражнение "дыхание на 5"

Чтобы преодолеть приступ паники, достаточно хорошо себя зарекомендовало упражнение "дыхание на 5", выполнять его достаточно просто:

сделайте вдох на счет 5;

задержите дыхание на 5 секунд;

выдох на счет 5;

повторить 5 – 8 раз.

Сосредоточьтесь на том, чтобы глубоко вдыхать и выдыхать через рот, чувствуя, как воздух медленно наполняет вашу грудь и живот, а затем медленно выдыхайте.