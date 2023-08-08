Наскільки ви задоволені життям: що таке показник щастя і як його вирахувати

Футуролог у галузі робочих процесів Домінік Прайс вигадав ідею показників щастя, за допомогою яких можна змінити життя. Вона ґрунтується на його моделі особистого морального обліку.

Що таке показники щастя Прайса

Домінік Прайс створив незвичайну модель особистого морального обліку, щоб кожен міг стати щасливою людиною навіть у скрутний період життя. Він впевнений, що дуже важливо перестати відволікатися на те, що нам не під силу, і натомість знайти те, що ми можемо зробити.

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Ще одна думка філософії Прайса полягає в тому, що кожному потрібно взяти на себе відповідальність за власне щастя та керувати ним. Експерт вважає, що існують чотири речі, які сприяють щастю людини:

Продуктивність та дохід – це робота та фінансова незалежність. Сюди входить той факт, чи є у людини улюблена справа. Чи допомагає ця справа забезпечувати себе та своїх рідних та вести життя, яке подобається. А ще важливо, щоб робота задовольняла людину морально.

Люди – насамперед людина дбає про своє психічне та фізичне здоров'я. Потім йдеться про відносини, які він хоче мати з друзями, сім'єю та суспільством. Це стосується також того, який вплив має людина на свою сім'ю, друзів і суспільство в цілому.

Екологія, або планета, мова про те, як людина використовує дорогоцінні ресурси планети. Це про вуглецевий слід, про повторне використання. Важливо розуміти, наскільки ваш спосіб життя корисний чи шкідливий для довкілля.

Покликання, або мета – це вплив і спадщина, яку людина хоче залишити після себе. Головне тут: "Чому людина саме така і робить саме це?" У цій сфері можна запитувати, наскільки справа життя допомагає залишити той слід, який хочеться залишити після себе.

Як порахувати свої показники щастя

Кожній із чотирьох сфер життя потрібно поставити одну оцінку на вибір: "1" – вас все влаштовує, "0" – все не так добре, як могло бути, але ви справляєтеся, "–1" — дуже погано.

Після цього не потрібно підсумовувати чи викреслювати оцінки. Дохід не може компенсувати погану екологію. Домінік Прайс пропонує зосередитись на сферах, які ви оцінили у "0" та "–1". Він радить вибрати дію для наступного року, яка допоможе покращити ці оцінки.

Під час оцінки чотирьох важливих сфер життя головне – не докоряти собі. Незалежно від того, яку оцінку ви ставите будь-якій категорії, потрібно пам'ятати три основні уроки :

Бали відносні. Тільки ви вирішуєте, що таке "0" та "1", виходячи з того, де ви хочете бути. Не докоряйте собі і не ставте "-1" у всьому. Мета особистого морального обліку полягає в тому, щоб знайти галузі, з якими потрібно попрацювати для досягнення балансу.

Система показників щастя Домініка Прайса допомагає зрозуміти, що щастя людини залежить від контексту. Воно не складається тільки з особистого життя або лише з роботи. У випадку зі щастям важливо взяти все у свої руки.

Чотири способи стати щасливішим: дивіться відео Домініка Прайса