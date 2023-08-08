Насколько вы удовлетворены жизнью: что такое показатель счастья и как его вычислить

Футуролог в области рабочих процессов Доминик Прайс придумал идею показателей счастья, с помощью которых можно изменить жизнь. Она основывается на его модели личного нравственного учета.

Что такое показатели счастья Прайса

Доминик Прайс создал необычную модель личного морального учета, чтобы каждый мог стать счастливым человеком даже в трудный период жизни. Он уверен, что очень важно перестать отвлекаться на то, что нам не под силу, и найти то, что мы можем сделать.

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Еще одна мысль философии Прайса состоит в том, что каждому нужно взять на себя ответственность за собственное счастье и управлять им. Эксперт считает, что существуют четыре вещи, способствующие счастью человека:

Производительность и доход – это работа и финансовая независимость. Сюда входит тот факт, есть ли у человека любимое дело. Помогает ли это дело обеспечивать себя и своих родных и вести жизнь, которая нравится. А еще важно, чтобы работа удовлетворяла человека морально.

Люди – прежде всего, человек заботится о своем психическом и физическом здоровье. Затем речь идет об отношениях, которые он хочет иметь с друзьями, семьей и обществом. Это касается также того, какое влияние имеет человек на свою семью, друзей и общество в целом.

Экология, или планета, речь о том, как человек использует драгоценные ресурсы планеты. Это об углеродном следе, о повторном использовании. Важно понимать, насколько ваш образ жизни полезен или вреден для окружающей среды.

Призвание или цель – это влияние и наследие, которое человек хочет оставить после себя. Главное здесь: "Почему человек именно такой и делает именно это?" В этой сфере можно спрашивать, насколько дело жизни помогает оставить след, который хочется оставить после себя.

Как посчитать свои показатели счастья

Каждой из четырех сфер жизни нужно поставить одну оценку по выбору: "1" – вас все устраивает, "0" – все не так хорошо, как могло быть, но вы справляетесь, "–1" – очень плохо.

После этого не нужно суммировать или вычеркивать оценки. Доход не может компенсировать плохую экологию. Доминик Прайс предлагает сосредоточиться на областях, которые вы оценили в "0" и "-1". Он советует выбрать действие для следующего года, которое поможет улучшить эти оценки.

При оценке четырех важных сфер жизни главное – не упрекать себя. Независимо от того, какую оценку вы ставите любой категории, нужно помнить три основных урока:

Баллы относительны. Только вы решаете, что такое "0" и "1" исходя из того, где вы хотите быть. Не упрекайте себя и не ставьте "-1" во всем. Цель личного морального учета состоит в том, чтобы найти отрасли, с которыми нужно поработать для достижения баланса.

Система показателей счастья Доминика Прайса помогает понять, что счастье человека зависит от контекста. Оно не состоит только из личной жизни или только из работы. В случае счастья важно взять все в свои руки.

Четыре способа стать счастливее: смотрите видео Доминика Прайса