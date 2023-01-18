Чому зуби ростуть криво

Зуби можуть рости криво з кількох причин: генетична схильність, шкідливі дитячі звички, наприклад манера гризти нігті та через неправильний догляд за ротовою порожниною.

Генетичні особливості

Постійні зуби можуть збиватися в купу через великий розмір або недостатнє місце для росту, тобто маленької щелепи. Може вийти так, що великі зуби передалися у спадок від тата, а маленька щелепа від мами.

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Шкідливі дитячі звички

Багато дітей смокчуть великий палець. Більшість малюків самостійно відмовляються від цього до двох – чотирьох років. Але якщо звичка зберігається до шести-семи років, то це може призвести до зміщення передніх зубів і звуження верхньої щелепи, що впливає на ріст зубів.

Звичка гризти та прикушувати нігті також може призвести до пошкодження емалі та втрати зубів. У такому випадку може знадобитися необхідність встановлення пластинки та брекетів.

Неправильний догляд за ротовою порожниною

Батьки нерідко балують малюків солодким молоком або соком у пляшці поза основним прийомом їжі. Але після появи перших зубів не можна давати дитині солодкі суміші під час сну чи протягом дня. Краще пригощати дитину солодким лише під час їжі. В іншому випадку зростає ризик розвитку карієсу.

Якщо дитина хоче постійно смоктати або пити з пляшечки, спробуйте замінити сік на просту воду. Карієс руйнує емаль, що може призвести до втрати молочного зуба завчасно. Після цього зуби можуть зміщуватися через порожнє місце і заважати росту постійних зубів.

Правильний догляд за ротовою порожниною допоможе знизити ризик кривих зубів, навіть якщо причина в генетиці. Ось основні правила: