Почему зубы растут криво

Зубы могут расти криво по нескольким причинам: генетическая предрасположенность, вредные детские привычки, например манера грызть ногти и из-за неправильного ухода за полостью рта.

Генетические особенности

Постоянные зубы могут сбиваться в кучу из-за большого размера или недостаточного места для роста, то есть маленькой челюсти. Может получиться так, что большие зубы передались по наследству от папы, а маленькая челюсть от мамы.

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Вредные детские привычки

Многие дети сосут большой палец. Большинство малышей самостоятельно отказываются от этого до двух – четырех лет. Но если привычка сохраняется до шести – семи лет, это может привести к смещению передних зубов и сужению верхней челюсти, что влияет на рост зубов.

Привычка грызть и прикусывать ногти может привести к повреждению эмали и потере зубов. В таком случае может потребоваться установка пластинки и брекетов.

Неправильный уход за полостью рта

Родители нередко балуют малышей сладким молоком или соком в бутылке вне основного приема пищи. Но после появления первых зубов нельзя давать ребенку сладкие смеси во время сна или в течение дня. Лучше угощать ребенка сладким только во время еды. В противном случае возрастает риск развития кариеса.

Если ребенок хочет постоянно сосать или пить из бутылочки, попробуйте сменить сок на простую воду. Кариес разрушает эмаль, что может привести к потере молочного зуба раньше времени. После этого зубы могут смещаться через пустое место и мешать росту постоянных зубов.

Правильный уход за полостью рта поможет снизить риск кривых зубов, даже если причина в генетике. Вот основные правила: