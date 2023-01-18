Почему зубы растут криво
Источник:Orthodontics
Зубы могут расти криво по нескольким причинам: генетическая предрасположенность, вредные детские привычки, например манера грызть ногти и из-за неправильного ухода за полостью рта.
Генетические особенности
Постоянные зубы могут сбиваться в кучу из-за большого размера или недостаточного места для роста, то есть маленькой челюсти. Может получиться так, что большие зубы передались по наследству от папы, а маленькая челюсть от мамы.
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Вредные детские привычки
Многие дети сосут большой палец. Большинство малышей самостоятельно отказываются от этого до двух – четырех лет. Но если привычка сохраняется до шести – семи лет, это может привести к смещению передних зубов и сужению верхней челюсти, что влияет на рост зубов.
Привычка грызть и прикусывать ногти может привести к повреждению эмали и потере зубов. В таком случае может потребоваться установка пластинки и брекетов.
Неправильный уход за полостью рта
Родители нередко балуют малышей сладким молоком или соком в бутылке вне основного приема пищи. Но после появления первых зубов нельзя давать ребенку сладкие смеси во время сна или в течение дня. Лучше угощать ребенка сладким только во время еды. В противном случае возрастает риск развития кариеса.
Если ребенок хочет постоянно сосать или пить из бутылочки, попробуйте сменить сок на простую воду. Кариес разрушает эмаль, что может привести к потере молочного зуба раньше времени. После этого зубы могут смещаться через пустое место и мешать росту постоянных зубов.
Правильный уход за полостью рта поможет снизить риск кривых зубов, даже если причина в генетике. Вот основные правила:
- Регулярно посещать стоматолога. В первый раз посетить стоматолога рекомендуется после появления первого зуба. Специалист расскажет о рисках развития кариеса, покажет, как правильно ухаживать за полостью рта малыша. Постоянное наблюдение у стоматолога поможет как можно раньше приступить к исправлению прикуса.
- Следить за количеством сладкого и появлением вредных привычек. Сбалансированное питание убережет ребенка не только от проблем с зубами, но поможет правильно расти и развиваться всему организму. А некоторые вредные привычки, например грызть ногти, могут говорить о повышенной тревожности. Чтобы помочь ребенку справиться с этим, рекомендуется обратиться за помощью к детскому психологу.