Чи можна відчути оргазм без стимуляції

Оргазм є найвищою точкою сексуальної насолоди, в ході якої відбувається розслаблення та ритмічні скорочення м'язів в області тазу. У момент досягнення оргазму чоловіки відчувають еякуляцію, тоді як у жінок спостерігаються ритмічні скорочення вагінальних стінок.

Досягти оргазму можна через стимуляцію чутливих зон, таких як клітор, вагіна, пеніс або анус. Варто зазначити, що методи досягнення оргазму різноманітні, але сам оргазм універсальний.

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Спонтанний оргазм

Цікавим є феномен спонтанного оргазму, що виникає без прямої сенсорної стимуляції. Такий оргазм може настати несподівано.

Процеси, що призводять до спонтанного оргазму, ще повністю не вивчені наукою, і залишається незрозумілим, наскільки часто вони відбуваються.

Різні обставини можуть спровокувати спонтанний оргазм:

При сновидіннях , необов'язково еротичного характеру. У таких випадках як у чоловіків, так і у жінок може відбуватися полюція – еякуляція у чоловіків і виділення вагінального мастила у жінок.

, необов'язково еротичного характеру. У таких випадках як у чоловіків, так і у жінок може відбуватися полюція – еякуляція у чоловіків і виділення вагінального мастила у жінок. Під час фантазій про романтичні чи сексуальні сценарії.

про романтичні чи сексуальні сценарії. При виконанні фізичних вправ. Дослідження вказують, що жінки відчувають спонтанний оргазм при заняттях спортом, таких як вправи для преса, силові тренування або йога. Спортивне обладнання, що контактує з клітором, може стати причиною оргазму при заняттях велоспортом, альпінізмом.

Дослідження вказують, що жінки відчувають спонтанний оргазм при заняттях спортом, таких як вправи для преса, силові тренування або йога. Спортивне обладнання, що контактує з клітором, може стати причиною оргазму при заняттях велоспортом, альпінізмом. Під час пологів. Дослідження показують, що приблизно в 0,3% випадків вагінальних пологів жінка може відчути оргазм, який може допомогти знизити біль.

Дослідження показують, що приблизно в 0,3% випадків вагінальних пологів жінка може відчути оргазм, який може допомогти знизити біль. В умовах сильного стресу, наприклад, під час екзамену.

Коли оргазм – симптом хвороби

Спонтанний оргазм іноді пов'язаний із сексуальним дисфункціональним станом, відомим як постійний розлад генітального збудження (ПРГЗ), що характеризується неконтрольованим генітальним збудженням без сексуальної стимуляції. Як у жінок, так і у чоловіків може спостерігатися приплив крові до статевих органів, пульсація, тиск чи поколювання та інші симптоми.

Оскільки ПРГЗ почали вивчати лише з 2001 року і воно не включене до Міжнародної класифікації хвороб, інформації про методи лікування небагато. Терапія може охоплювати психотерапію, фізіотерапію та лікарські препарати.

Ідея навчитися відчувати оргазм силою думки звучить привабливо. Але, швидше за все, зробити це не вийде, тому що ніхто поки що точно не знає, чому оргазм іноді трапляється без стимуляції. До того ж люди, які зазнали спонтанного оргазму, найчастіше кажуть, що це було в невідповідний момент і вони відчували себе ніяково.