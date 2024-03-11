Можно ли испытать оргазм без стимуляции

Оргазм является наивысшей точкой сексуального наслаждения, в ходе которой происходит расслабление и ритмичные сокращения мышц в области таза. В момент достижения оргазма мужчины испытывают эякуляцию, тогда как у женщин наблюдаются ритмичные сокращения вагинальных стенок.

Достичь оргазма можно через стимуляцию чувствительных зон, таких как клитор, вагина, пенис или анус. Стоит отметить, что методы достижения оргазма разнообразны, но сам оргазм универсален.

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Спонтанный оргазм

Интересен феномен спонтанного оргазма, возникающего без прямой сенсорной стимуляции. Такой оргазм может наступить неожиданно.

Процессы, приводящие к спонтанному оргазму, еще полностью не изучены наукой, и остается непонятным, насколько часто они происходят.

Различные обстоятельства могут спровоцировать спонтанный оргазм:

При сновидениях , необязательно эротического характера. В таких случаях как у мужчин, так и у женщин может происходить поллюция – эякуляция у мужчин и выделение вагинальной смазки у женщин.

, необязательно эротического характера. В таких случаях как у мужчин, так и у женщин может происходить поллюция – эякуляция у мужчин и выделение вагинальной смазки у женщин. Во время фантазий о романтических или сексуальных сценариях.

о романтических или сексуальных сценариях. При выполнении физических упражнений. Исследования указывают, что женщины испытывают спонтанный оргазм при занятиях спортом, таких как упражнения для пресса, силовые тренировки или йога. Спортивное оборудование, контактирующее с клитором, может стать причиной оргазма при занятиях велоспортом, альпинизмом.

Исследования указывают, что женщины испытывают спонтанный оргазм при занятиях спортом, таких как упражнения для пресса, силовые тренировки или йога. Спортивное оборудование, контактирующее с клитором, может стать причиной оргазма при занятиях велоспортом, альпинизмом. Во время родов. Исследования показывают, что примерно в 0,3% случаев вагинальных родов женщина может испытать оргазм, который может помочь снизить боль.

Исследования показывают, что примерно в 0,3% случаев вагинальных родов женщина может испытать оргазм, который может помочь снизить боль. В условиях сильного стресса, например, во время экзамена.

Когда оргазм – симптом болезни

Спонтанный оргазм иногда связан с сексуальным дисфункциональным состоянием, известным как постоянное расстройство генитального возбуждения (ПРГЗ), характеризующееся неконтролируемым генитальным возбуждением без сексуальной стимуляции. Как у женщин, так и у мужчин может наблюдаться приток крови к половым органам, пульсация, давление или покалывание и другие симптомы.

Поскольку ПРГЗ начали изучать только с 2001 года и оно не включено в Международную классификацию болезней, информации о методах лечения немного. Терапия может охватывать психотерапию, физиотерапию и лекарственные препараты.

Идея научиться испытывать оргазм силой мысли звучит заманчиво. Но, скорее всего, сделать это не получится, потому что никто пока точно не знает, почему оргазм иногда случается без стимуляции. К тому же люди, которые испытали спонтанный оргазм, чаще всего говорят, что это было в неподходящий момент и они чувствовали себя неловко.