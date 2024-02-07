Як оральний секс може провокувати рак і чи можна себе захистити

У світі фіксують зростання випадків захворюваності орофарингеальний рак, який вражає мигдалини і задню частину глотки. Дані статистики досить тривожні, адже наразі його діагностують навіть частіше, ніж рак шийки матки.

Учені припустили, що причиною зростання захворюваності може бути вірус папіломи людини (ВПЛ). До слова, саме цей вірус спричиняє рак шийки матки. Річ у тім, що вірус серед інших шляхів поширення, передається під час сексу, зокрема оральну близькість.

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Що частіше протягом життя людина вступає в оральну близькість із різними партнерами, то вищий ризик передачі вірусу. У людей, які мають 6 і більше оральних статевих партнерів протягом життя, ризик інфікувалися ВПЛ у 8,5 разів вищий порівняно з тими, хто не має орального сексу, – повідомляють учені.

Щодо оральної близькості, то згідно з опитуваннями, проведеним у Великій Британії, 80% дорослих, які брали участь у дослідженні, відповіли, що в якийсь період життя мали цей досвід.

Водночас навіть серед тих людей, у кого було виявлено вірус папіломи людини, лише у небагатьох розвивався цей тип раку.

! Учені наголошують, що попри те, що більшість із нас можуть заразитися ВПЛ упродовж життя, вірус може самостійно зникнути за певний час. Зазвичай це до 2 років.

Втім, є люди, у яких вірус залишається в організмі. Це може статись через проблеми з імунною системою, в кінцевому підсумку це змінює їхню ДНК таким чином, що це призводить до раку.