Как оральный секс может провоцировать рак и можно ли себя защитить

7 февраля 2024, 23:00
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В мире фиксируют рост случаев заболеваемости орофарингеальным раком, который поражает миндалины и заднюю часть глотки. Данные статистики достаточно тревожные, ведь сейчас его диагностируют даже чаще, чем рак шейки матки.

Ученые предположили, что причиной роста заболеваемости может быть вирус папилломы человека (ВПЧ). К слову, именно этот вирус вызывает рак шейки матки. Дело в том, что вирус среди других путей распространения, передается во время секса, в частности оральную близость.

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Чем чаще в течение жизни человек вступает в оральную близость с разными партнерами, тем выше риск передачи вируса. У людей, которые имеют 6 и более оральных половых партнеров в течение жизни, риск заразились ВПЧ в 8,5 раз выше по сравнению с теми, кто не имеет орального секса, – сообщают ученые.

По оральной близости, то согласно опросам, проведенным в Великобритании, 80% взрослых, участвовавших в исследовании, ответили, что в какой-то период жизни имели этот опыт.

В то же время даже среди тех людей, у кого был обнаружен вирус папилломы человека, лишь у немногих развивался этот тип рака.

Важно! Ученые отмечают, что несмотря на то, что большинство из нас могут заразиться ВПЧ в течение жизни, вирус может самостоятельно исчезнуть за определенное время. Обычно это до 2 лет.

Впрочем, есть люди, у которых вирус остается в организме. Это может произойти из-за проблем с иммунной системой, в конечном итоге это меняет их ДНК таким образом, что это приводит к раку.

Как защититься от ВПЧ

Самое важное то, что защититься от ВПЧ возможно, ведь для этого есть эффективная вакцина. Во многих странах проводится вакцинация молодых девушек против ВПЧ, чтобы защитить их от рака шейки матки. Хорошая новость заключается в том, что эти вакцины могут также защищать от ротового варианта ВПЧ. В процентном соотношении это тоже имеет смысл, ведь это сформирует коллективный иммунитет. Для достижения эффекта нужно охватить подавляющее большинство - более 85% девочек населения страны.
Автор: Анастасія Лукашевська