Деякі жінки можуть облисіти через приймання оральних контрацептивів

Дослідники з Великобританії та Індонезії виявили, що у жінок із певними генетичними мутаціями може відбуватися втрата волосся при прийманні оральних контрацептивів.

Фронтальна фіброзна алопеція (ФФА) є незворотним станом, при якому волосся випадає в області чола, скронь і брів. Це захворювання здебільшого зустрічається у жінок і часто проявляється після менопаузи.

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Нове дослідження впливу оральних контрацептивів

Попри те, що ця недуга сильно впливає на зовнішній вигляд, її причини досі залишалися незрозумілими. Однак нове дослідження, проведене вченими з Королівського коледжу Лондона (Велика Британія) та Університету Гаджа Мада (Індонезія), пропонує нове розуміння цієї проблеми.

На основі попередніх досліджень вчені виявили мутації в специфічних генах, які можуть збільшувати ризик розвитку фронтальної фіброзної алопеції. Одним із таких генів став CYP1B1, який кодує фермент, який відповідає за обмін гормонів.

Оральні контрацептиви можуть викликати облисіння

Дослідники виявили, що жінки з певною мутацією гена CYP1B1 найбільш схильні до ризику розвитку ФФА при прийманні оральних контрацептивів у порівнянні з жінками, які ці препарати не приймають.

На підставі цих результатів дослідники працюють над створенням генетичного тесту, який дозволить жінкам оцінити свою схильність до ФФА перед початком приймання протизаплідних засобів.

Це перше дослідження, яке вивчає взаємодію генетичних та навколишніх факторів у контексті фронтальної фіброзної алопеції. Ми раніше виявили, що певна варіація в гені, пов'язана з метаболізмом гормонів, може бути причиною захворювання. Наразі ми показали вплив оральних контрацептивів на розвиток ФФА,

– зазначив доктор Євангелос Крістоу з Королівського коледжу Лондона.

Але загалом оральні контрацептиви вважаються ефективними, безпечними та підходять більшості жінок. Немає жодних доказів того, що від них жінки набирають вагу або, що у них починається депресія. Так чи інакше, не всім підходить приймання пігулок. У цьому випадку можна спробувати вагінальне кільце або пластир: вони випускають постійну дозу гормонів естрогену та прогестерону у тіло, запобігаючи вагітності.