У Рівному провели операцію на серці 800-грамового немовляти

У Рівному кардіохірурги провели операцію на серці 800-грамової дівчинки. Вона народилась передчасно і мала вроджену ваду серця, яку треба було терміново виправити.

Операція на серці маленької пацієнтки

Київські хірурги з Інституту серця виїхали у Рівне, щоб провести важливу операцію безпосередньо на місці. Їхні дії допомогли уникнути додаткового стресу для дитини, яка народилася передчасно на 24 тижні вагітності з екстремально низькою вагою тіла – всього 600 грамів.

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У дитини виявили вроджену ваду серця – відкрита артеріальна протока, яка, зазвичай, має закриватися у перші дні життя після народження. Якщо це не відбувається вчасно і протока досягає великих розмірів, то дитина не може дихати самостійно.

Щоб зробити можливим проведення необхідної операції, дівчинку виходжували в Рівненському пологовому будинку два тижні, це дозволити їй трішки підрости.

Операція пройшла успішно

Міланка знаходилася на штучній вентиляції легень. Коли її вага досягла 800 грамів, дитячі лікарі Інститут серця МОЗ України, щоб зекономити час і уникнути стресу для дитини поїхали до Рівненського пологового будинку, де їй зробили відкриту хірургічну операцію,

– йдеться в повідомленні пресслужби Інституту серця.

Повідомляється, що операція пройшла успішно, і наразі життю дитини нічого не загрожує. Медичні працівники в Інституті серця додають, що діти, які пройшли своєчасне втручання, зазвичай добре ростуть і розвиваються. Така добра новина не може не радувати батьків і всіх, хто долучився до допомоги малюкові під час його лікування. Очікується, що дівчинка буде продовжувати відновлюватися під наглядом медичного персоналу.