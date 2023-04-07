В Ровно провели операцию на сердце 800-граммового младенца

В Ровно кардиохирурги провели операцию на сердце 800-граммовой девочки. Она родилась преждевременно и имела врожденный порок сердца, который нужно было срочно исправить.

Операция на сердце маленькой пациентки

Киевские хирурги из Института сердца выехали в Ровно, чтобы провести важную операцию прямо на месте. Их действия помогли избежать дополнительного стресса для ребенка, родившегося преждевременно на 24 неделе беременности с экстремально низким весом тела – всего 600 граммов.

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У ребенка обнаружили врожденный порок сердца – открытый артериальный проток, который, как правило, должен закрываться в первые дни жизни после рождения. Если это не происходит вовремя и пролив достигает больших размеров, то ребенок не может дышать самостоятельно.

Чтобы сделать возможным проведение необходимой операции, девочку выхаживали в Ровенском роддоме две недели, это позволить ей немного подрасти.

Операция прошла успешно

Миланка находилась на искусственной вентиляции легких. Когда ее вес достиг 800 граммов, детские врачи Институт сердца Минздрава Украины, чтобы сэкономить время и избежать стресса для ребенка поехали в Ровенский роддом, где ему сделали открытую хирургическую операцию,

– говорится в сообщении пресс-службы Института сердца.

Сообщается, что операция прошла успешно, и жизни ребенка ничего не угрожает. Медицинские работники в Институте сердца добавляют, что прошедшие своевременное вмешательство дети обычно хорошо растут и развиваются. Такая хорошая новость не может не радовать родителей и всех приобщившихся к помощи малышу во время его лечения. Ожидается, что девочка будет продолжать восстанавливаться под наблюдением медицинского персонала.