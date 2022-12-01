Що таке окислювальний стрес та чим він небезпечний

Сучасний спосіб життя, пов'язаний з вживанням перероблених харчових продуктів (в тому числі фастфуду), впливом на організм хімічних речовин, низькою фізичною активністю і постійним стресом, відіграє важливу роль у появі окислювального стресу.

Окислювальний стрес – це дисбаланс між виробництвом вільних радикалів та здатністю організму їм протидіяти. У людському організмі 100 трильйонів клітин. Окислювальний стрес руйнує мільйони їх щохвилини. Нормальний фізіологічний рівень окисного стресу зберігається завдяки механізмам самозахисту організму.

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Для чого потрібні вільні радикали

Вільні радикали – це молекули, що містять кисень, які мають один або кілька неспарених електронів, через що вони можуть швидко вступати в реакції з іншими молекулами. Вони запускають реакцію, яка порушує цілісність клітин або навіть призводить до їхньої смерті.Говорячи простою мовою: вільні радикали "крадуть" електрони у здорових молекул, щоб стабілізувати себе, після чого молекула також перетворюється на вільний радикал.

У здоровому організмі постійно утворюються вільні радикали, адже вони беруть участь у боротьбі з клітинами, що мутують, і бактеріями і потрібні для імунітету. Під час багатьох природних біологічних процесів утворюються ці сполуки, наприклад, при диханні та метаболізмі.

Однак є фактори, через які вільних радикалів стає занадто багато і вони починають шкодити здоров'ю:

погана екологія;

дія широкого спектра хімічних речовин;

відсутність фізичних вправ;

тютюновий дим;

любов до фастфуду;

стрес та постійна нервова напруга.

Наскільки шкідливий окислювальний стрес

Окислювальний стрес – це шкідливий процес, який може негативно вплинути на кілька клітинних структур, таких як мембрани, ліпоїди, білки, ліпопротеїни та ДНК. Через нього розвиваються деякі захворювання як хронічні, так і дегенеративні, прискорюється процес старіння організму, а також виникають гострі патології – травми та інсульт.