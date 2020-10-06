Одеса вже місяць є лідером по кількості хворих на COVID-19. Лікарні там переповнені пацієнтами, через нестачу місць у стаціонарі деякі шпиталі просто перестали приймати хворих. Люди з підозрою на недугу вимушені звертатися до волонтерів, щоб ті допомогли з госпіталізацією.

За словами одеситів, карети швидкої допомоги приїжджають на виклик, а потім відмовляються везти людей до лікарень, повідомляє 24 канал.

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Одеситка Олена Маєвська розповіла, що її родич у групі ризику, адже у нього діабет 2 типу. "Захворів, була висока температура тиждень. Коли зробили комп'ютерну томографію і виявилося, що у нього запалення легенів вже", – сказала Маєвська.

Жінка викликала швидку, щоб родича госпіталізували, однак медики відмовилися. Сказали, що місць немає, розвернулися і поїхали,

– запевнила Маєвська.

Що кажуть у лікарні

Заступниця директора лікарні №5 в Одесі Людмила Бірюкова розповіла, що за останні кілька тижнів кількість госпіталізованих значно збільшилась.

Людмила Бірюкова, заступниця директора лікарні №5 "Через те, що не завжди ПЛР-діагностика є своєчасною, ми не можемо перевести пацієнтів в інші терапевтичні стаціонари міста для того, щоб приймати нових пацієнтів".