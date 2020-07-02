В Києві посилили карантин, заборонивши закладам громадського харчування та розважальним закладам працювати після 22:00. Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що така заборона не дозволятиме нічним клубам працювати вночі під маркою закладу громадського харчування.

За його словами, це буде дієвим способом, щоб уникнути великого і неконтрольованого скупчення людей. Про це Ляшко розповів в ефірі програми "Мокрик По Живому".

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За його словами, саме в нічних клубах неможливо контролювати соціальну дистанцію та інші обмеження для закладів громадського харчування.

"Тому, обмежуючи час діяльності закладів громадського харчування, ми не дозволяємо таким чином працювати нічним клубам, які могли відкриватися і працювати під маркою закладу громадського харчування. І це буде дієвим заходом, який буде впливати на усунення скупчення людей на обмеженому просторі і без дотримання соціальної дистанції", – пояснив головний лікар.

Ляшко додав, що питання дотримання соціальної дистанції також є щодо громадського транспорту. За його словами, це можна вирішити, збільшивши кількість рухомого складу на маршрутах і розвівши час початку робочого дня, збільшивши таким чином тривалість години пік.

Що відомо про нові обмеження в Києві

Обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) – до 22.00;

Обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22.00.

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