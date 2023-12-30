Новорічна депресія: чому ми сумуємо під час свят

Зараз Різдво і Новий рік, і від нас вимагають святкувати. Ми живемо у суспільстві, і в ньому так заведено. Але далеко не кожна людина себе до кінця року почуває добре, особливо під час війни.У деяких людей навпаки, саме новорічні свята викликають лише смуток та навіть справжню депресію. І це нормально.

24 Канал розібрався, чому святковий час може відчуватися негативно, і найголовніше, що з цим робити, якщо ви відчуваєте, і як звернути на це увагу, якщо таке відбувається з вашими близькими.

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Чому виникає новорічна депресія

Загалом свята самі по собі депресію, звичайно, не викликають, але вони швидше її підсилюють, якщо вона вже є. І це цілком логічно. Зараз бракує хороших новин, ситуація на фронті загострилася, багато захисників перебувають в російському полоні в нелюдських умовах. І це не може не впливати на психологічний стан.

Але навіть ті люди, які налаштовані на якесь свято, отримують його з інших причин. І це можуть бути, наприклад, побутові речі. Потрібно встигнути купити всім подарунки, організувати вечірку, згадати про родичів. І все це досить нервово.

Також стрес може бути від абстрактніших речей. До кінця року всім хочеться підбити, наприклад, підсумки. І часто виявляється, що з планів на минулий рік нічого не виконано. І це нормально, тому що війна вплинула на життя кожного українця. Тут ми, на жаль, безсиллі, але варто памʼятати, що в цьому винна лише росіяни та не сердитись на своїх близьких.

Ще багато людей загалом інтроверти й не люблять проводити час у великих компаніях. А ось саме на Новий рік друзі починають це вимагати: "ну як же так, все-таки свято, приходь у нас, буде святкова вечеря". І тут стрес може з'явитися через очікування друзів чи сім'ї, які начебто треба виконати, але якось не хочеться.

Також новорічні свята – це час зустрічей із родиною, друзями. Але якщо людина почувається самотньою, то в цей час усе навколо тільки нагадуватиме про цю самотність. Реклама з щасливими сім'ями та парами, стрічка в інстаграмі наповнена фотографіями зі Святвечора. Все це може засмучувати ще сильніше.

Ну і нарешті, проблема святкового часу в тому, що вона взимку. А взимку і так багато людей страждає від сезонного афективного розладу. Падіння настрою через холод, сніг та особливо темряву на вулиці. І це звичайно не пов'язане безпосередньо з Новим роком, але також накладається на новорічну депресію.

Як побороти новорічну депресію

Якщо вам справді погано, завжди варто звертатися до фахівця, психолога чи психотерапевта. В цьому немає нічого страшного. Особливо це працює із сезонними розладами. Це дуже відомий синдром, і лікарі добре вміють із ним працювати. Та й у всіх інших випадках поговорити з професіоналом теж допоможе, зайвим не буде.

Але якщо ви не хочете святкувати Новий рік у галасливій компанії, то вам це робити не обов'язково. Багато людей новорічну ніч і проводять самі або з якоюсь однією людиною. І ніхто у вас розчарується, якщо ви відмовитеся йти на вечірку, бо ви нікому нічого не винні.

Буває й навпаки, поруч немає людей, з якими можна зустріти свято. Особливо це актуально зараз, коли багато українців роз'їхалися в різні країни, або воює з російським загарбниками. У такому разі можна влаштувати відеодзвінок у новорічну ніч.

Ну а якщо вас вганяє весь цей святковий медіаконтент, то пам'ятайте, він спеціально таким зроблений. У рекламі ідеальні щасливі сім'ї – це підібрані актори. У різдвяних фільмах вигадані історії в дуже гарних, але дорогих і теж продуманих декораціях. А новорічний час взагалі нічим не відрізняється від іншого.

Просто зараз всі компанії випускають рекламу і показують вам прекрасне, але не справжнє життя, просто щоб привернути вашу увагу та продати якусь послугу. З реальним життям все це ніяк не пов'язано і про вас нічого не каже. Бажаємо вам відсвяткувати Новий рік так, як вам хочеться особисто. Головне, будьте щасливі та уважні до близьких. Можливо, саме вони зараз потребують вашої підтримки найбільше.