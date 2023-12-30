Новогодняя депрессия: почему мы скучаем во время праздников

Сейчас Рождество и Новый год и от нас требуют праздновать. Мы живем в обществе, и в нем так принято. Но далеко не каждый человек себя до конца года чувствует хорошо, особенно во время войны. У некоторых людей наоборот именно новогодние праздники вызывают только печаль и даже настоящую депрессию. И это нормально.

24 Канал разобрался, почему праздничное время может ощущаться отрицательно, и самое главное, что с этим делать, если вы чувствуете, и как обратить на это внимание, если такое происходит с вашими близкими.

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Почему возникает новогодняя депрессия

В общем, праздники сами по себе депрессию, конечно, не вызывают, но они скорее ее усиливают, если она уже есть. И это вполне логично. Сейчас не хватает хороших новостей, ситуация на фронте обострилась, многие защитники находятся в плену в бесчеловечных условиях. И это не может не влиять на психологическое состояние.

Но даже те люди, которые настроены на какой-нибудь праздник, получают его по другим причинам. И это могут быть, к примеру, бытовые вещи. Нужно успеть купить всем подарки, организовать вечеринку, упомянуть о родственниках. И все это довольно нервно.

Также стресс может быть от более абстрактных вещей. К концу года всем хочется подвести, к примеру, итоги. И часто оказывается, что по планам на прошлый год ничего не выполнено. И это нормально, потому что война повлияла на жизнь каждого украинца. Здесь мы, к сожалению, бессильны, но стоит помнить, что в этом виноваты только русские и не сердиться на своих близких.

Еще многие в целом интроверты и не любят проводить время в крупных компаниях. А вот именно на Новый год друзья начинают это требовать: "ну как же так, все-таки праздник, приходи у нас, будет праздничный ужин". И здесь стресс может появиться из-за ожиданий друзей или семьи, которые вроде бы нужно выполнить, но как-то не хочется.

Также новогодние праздники – время встреч с семьей, друзьями. Но если человек чувствует себя одиноким, то в это время все вокруг только будет напоминать об этом одиночестве. Реклама со счастливыми семьями и парами, лента в инстаграмме наполнена фотографиями из Сочельника. Все это может огорчать еще больше.

Ну и, наконец, проблема праздничного времени в том, что она зимой. А зимой и так многие страдают от сезонного аффективного расстройства. Падение настроения из-за холода, снега и темноты на улице. И это, конечно, не связано непосредственно с Новым годом, но также накладывается на новогоднюю депрессию.

Как побороть новогоднюю депрессию

Если вам действительно плохо, всегда стоит обращаться к специалисту, психолога или психотерапевта В этом нет ничего ужасного. Особенно это работает с сезонными расстройствами. Это очень известный синдром, и врачи хорошо умеют с ним работать. Да и во всех остальных случаях поговорить с профессионалом тоже поможет, лишним не будет.

Но если вы не хотите праздновать Новый год в шумной компании, вам это делать не обязательно. Многие люди новогоднюю ночь и проводят сами или с каким-нибудь одним человеком. И никто у вас разочаруется, если вы откажетесь идти на вечеринку, ибо вы никому ничего не должны.

Бывает и наоборот, рядом нет людей, с которыми можно встретить праздник. Особенно это актуально сейчас, когда многие украинцы разъехались в разные страны или воюют с российским захватчиками. В таком случае можно устроить видеозвонок в новогоднюю ночь.

Ну а если вас вгоняет весь этот праздничный медиаконтент, то помните, он специально так сделан. В рекламе идеальные счастливые семьи – это подобранные актеры. В рождественских фильмах придуманы истории в очень красивых, но дорогих и тоже продуманных декорациях. А новогоднее время вообще ничем не отличается от другого.

Просто сейчас все компании выпускают рекламу и показывают вам прекрасную, но не настоящую жизнь, просто чтобы привлечь ваше внимание и продать какую-либо услугу. С настоящей жизнью все это никак не связано и о вас ничего не говорит. Желаем вам отметить Новый год так, как вам хочется лично. Главное, будьте счастливы и внимательны к близким. Возможно, именно они сейчас нуждаются в вашей поддержке больше всего.