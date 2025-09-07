ВООЗ попереджає: новий спалах Еболи у Конго може поширюватися далі
- У Демократичній Республіці Конго зафіксовано новий спалах Еболи, з підтвердженою летальністю понад 54% серед інфікованих.
- ВООЗ направила експертів для посилення контролю та профілактики, а також забезпечення засобами індивідуального захисту та медикаментами.
У Демократичній Республіці Конго зафіксували новий спалах лихоманки Еболи. Від хвороби вже померли щонайменше 15 людей, серед них – 34-річна вагітна жінка.
Смертність від лихоманки висока?
Летальними стали понад половина підтверджених випадків зараження – близько 54%. Серед жертв також четверо медичних працівників, повідомили ВООЗ та Associated Press, передає 24 Канал.
Першою офіційно підтвердженою пацієнткою стала жінка з провінції Касаї. Вона потрапила до лікарні з ознаками геморагічної лихоманки, але померла вже за кілька годин після госпіталізації від поліорганної недостатності.
Наразі у країні повідомляють про 28 підозрілих випадків, симптоми яких схожі на Еболу. Як наслідок, влада оголосила про 16-й спалах вірусу.
Довідково. Вперше вірус було виявлено у 1976 році. Найбільш руйнівною залишалася епідемія 2014–2016 років у Західній Африці, яка забрала життя понад 11 тисяч людей.
Що треба знати про лихоманку Ебола?
Вірус Еболи передається людині як від диких тварин, так і від інфікованих пацієнтів – через біологічні рідини (кров, блювоту, сперму), а також через заражені предмети чи поверхні. Хвороба має високу смертність і небезпечна для оточення вже на ранніх етапах розвитку.
У ВООЗ оцінили загрозу для громадського здоров'я в Конго як високу. Організація направила експертів до регіону для посилення контролю, лікування та профілактики. Також у країну доставлять засоби індивідуального захисту, лабораторне обладнання та медикаменти.
Чи існує профілактика лихоманки Еболи: останні новини
- У 2019 році ВООЗ схвалила першу вакцину проти Еболи, яка допомогла стримати епідемію в Конго.
- Водночас попри наявність вакцини, оперативна діагностика та ізоляція хворих залишаються ключовими методами боротьби зі спалахами.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.