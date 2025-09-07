У Демократичній Республіці Конго зафіксували новий спалах лихоманки Еболи. Від хвороби вже померли щонайменше 15 людей, серед них – 34-річна вагітна жінка.

Смертність від лихоманки висока?

Летальними стали понад половина підтверджених випадків зараження – близько 54%. Серед жертв також четверо медичних працівників, повідомили ВООЗ та Associated Press, передає 24 Канал.

Першою офіційно підтвердженою пацієнткою стала жінка з провінції Касаї. Вона потрапила до лікарні з ознаками геморагічної лихоманки, але померла вже за кілька годин після госпіталізації від поліорганної недостатності.

Наразі у країні повідомляють про 28 підозрілих випадків, симптоми яких схожі на Еболу. Як наслідок, влада оголосила про 16-й спалах вірусу.

Довідково. Вперше вірус було виявлено у 1976 році. Найбільш руйнівною залишалася епідемія 2014–2016 років у Західній Африці, яка забрала життя понад 11 тисяч людей.

Що треба знати про лихоманку Ебола?

Вірус Еболи передається людині як від диких тварин, так і від інфікованих пацієнтів – через біологічні рідини (кров, блювоту, сперму), а також через заражені предмети чи поверхні. Хвороба має високу смертність і небезпечна для оточення вже на ранніх етапах розвитку.

У ВООЗ оцінили загрозу для громадського здоров'я в Конго як високу. Організація направила експертів до регіону для посилення контролю, лікування та профілактики. Також у країну доставлять засоби індивідуального захисту, лабораторне обладнання та медикаменти.

Чи існує профілактика лихоманки Еболи: останні новини