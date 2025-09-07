В Демократической Республике Конго зафиксировали новую вспышку лихорадки Эболы. От болезни уже умерли по меньшей мере 15 человек, среди них 34-летняя беременная женщина.

Смертность от лихорадки высокая?

Летальными стали более половины подтвержденных случаев заражения – около 54%. Среди жертв также четверо медицинских работников, сообщили ВОЗ и Associated Press, передает 24 Канал.

Первой официально подтвержденной пациенткой стала женщина из провинции Касаи. Она попала в больницу с признаками геморрагической лихорадки, но умерла уже через несколько часов после госпитализации от полиорганной недостаточности.

Сейчас в стране сообщают о 28 подозрительных случаях, симптомы которых похожи на Эболу. Как следствие, власти объявили о 16-й вспышке вируса.

Справочно. Впервые вирус был обнаружен в 1976 году. Наиболее разрушительной оставалась эпидемия 2014–2016 годов в Западной Африке, которая унесла жизни более 11 тысяч человек.

Что надо знать о лихорадке Эбола?

Вирус Эболы передается человеку как от диких животных, так и от инфицированных пациентов – через биологические жидкости (кровь, рвоту, сперму), а также через зараженные предметы или поверхности. Болезнь имеет высокую смертность и опасна для окружающих уже на ранних этапах развития.

В ВОЗ оценили угрозу для общественного здоровья в Конго как высокую. Организация направила экспертов в регион для усиления контроля, лечения и профилактики. Также в страну доставят средства индивидуальной защиты, лабораторное оборудование и медикаменты.

Существует ли профилактика лихорадки Эболы: последние новости