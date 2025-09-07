ВОЗ предупреждает: новая вспышка Эболы в Конго может распространяться дальше
- В Демократической Республике Конго зафиксирована новая вспышка Эболы, с подтвержденной летальностью более 54% среди инфицированных.
- ВОЗ направила экспертов для усиления контроля и профилактики, а также обеспечения средствами индивидуальной защиты и медикаментами.
В Демократической Республике Конго зафиксировали новую вспышку лихорадки Эболы. От болезни уже умерли по меньшей мере 15 человек, среди них 34-летняя беременная женщина.
Смертность от лихорадки высокая?
Летальными стали более половины подтвержденных случаев заражения – около 54%. Среди жертв также четверо медицинских работников, сообщили ВОЗ и Associated Press, передает 24 Канал.
Смотрите также Во Львове зафиксировали редкий случай инфекции: у ребенка обнаружили метрового паразита
Первой официально подтвержденной пациенткой стала женщина из провинции Касаи. Она попала в больницу с признаками геморрагической лихорадки, но умерла уже через несколько часов после госпитализации от полиорганной недостаточности.
Сейчас в стране сообщают о 28 подозрительных случаях, симптомы которых похожи на Эболу. Как следствие, власти объявили о 16-й вспышке вируса.
Справочно. Впервые вирус был обнаружен в 1976 году. Наиболее разрушительной оставалась эпидемия 2014–2016 годов в Западной Африке, которая унесла жизни более 11 тысяч человек.
Что надо знать о лихорадке Эбола?
Вирус Эболы передается человеку как от диких животных, так и от инфицированных пациентов – через биологические жидкости (кровь, рвоту, сперму), а также через зараженные предметы или поверхности. Болезнь имеет высокую смертность и опасна для окружающих уже на ранних этапах развития.
В ВОЗ оценили угрозу для общественного здоровья в Конго как высокую. Организация направила экспертов в регион для усиления контроля, лечения и профилактики. Также в страну доставят средства индивидуальной защиты, лабораторное оборудование и медикаменты.
Существует ли профилактика лихорадки Эболы: последние новости
- В 2019 году ВОЗ одобрила первую вакцину против Эболы, которая помогла сдержать эпидемию в Конго.
- В то же время несмотря на наличие вакцины, оперативная диагностика и изоляция больных остаются ключевыми методами борьбы со вспышками.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.