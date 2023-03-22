У США схвалили спрей проти мігрені: він діє майже миттєво

Міністерство охорони здоров'я США схвалило нові ліки проти мігрені Zavzpret у вигляді назального спрею. Очікується, що він надійде у продаж вже цього літа.

Pfizer повідомила, що очікує, що препарат, який продаватиметься під назвою Zavzpret, буде доступний в аптеках у липні 2023 року.

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Нові ліки проти мігрені

Схвалення FDA Zavzpret знаменує собою значний прорив для людей з мігренню, які потребують позбавлення від болю та віддають перевагу іншим варіантам, крім пероральні ліки,

– сказала в заяві комерційний директор Pfizer Анджела Хван.

Дослідження фази 3 препарату показало, що він полегшує біль у деяких людей, які страждають від мігрені, всього за 15 хвилин. Це відбувається завдяки швидкому поглинанням ліків.

Zavzpret пропонує альтернативний варіант лікування для людей, які потребують знеболення або не можуть приймати таблетки через нудоту чи блювоту. Тестування препарату відбулося у подвійному сліпому дослідженні на вибірці з 1405 людей, половина приймала одну дозу спрею, а решта отримувала плацебо.

Наскільки ефективний Zavzpret

Через дві години після прийому однієї дози 24% заявили, що у них більше не було болю, а 40% позбулися симптому мігрені, що найбільш турбує.

При цьому в деяких учасників біль ставав легшим за 15 хвилин. Крім швидкої дії, полегшення від ліків виявилося ще й тривалим. Ефект зберігався до кількох днів.

Pfizer придбала Zavzpret, також відомий як Zavegepant, минулого року приблизно за 10 мільярдів доларів у Biohaven разом з іншими препаратами від мігрені від цієї фірми.