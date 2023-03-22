В США одобрили спрей против мигрени: он действует почти мгновенно

Министерство здравоохранения США одобрило новое лекарство против мигрени Zavzpret в виде назального спрея. Ожидается, что он поступит в продажу уже этим летом.

Pfizer сообщила, что ожидает, что препарат, который будет продаваться под названием Zavzpret, будет доступен в аптеках в июле 2023 года.

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Новое лекарство против мигрени

Одобрение FDA Zavzpret знаменует собой значительный прорыв для людей с мигренью, требующих избавления от боли и предпочитающих другие варианты, кроме перорального лекарства,

– сказала в заявлении коммерческий директор Pfizer Анджела Хван.

Исследование фазы 3 препарата показало, что он облегчает боль у некоторых людей, страдающих мигреней, всего за 15 минут. Это происходит благодаря быстрому поглощению лекарства.

Zavzpret предлагает альтернативный вариант лечения для людей, которые нуждаются в обезболивании или не могут принимать таблетки из-за тошноты или рвоты. Тестирование препарата состоялось в двойном слепом исследовании на выборке из 1405 человек, половина принимала одну дозу спрея, а остальные получали плацебо.

Насколько эффективен Zavzpret

Через два часа после приема одной дозы 24% заявили, что у них больше не было боли, а 40% избавились от симптома наиболее беспокоящего мигрени.

При этом у некоторых участников боль становилась самой легкой за 15 минут. Помимо быстрого действия, облегчение от лекарства оказалось еще длительным. Оно сохранялось до нескольких дней.

Pfizer приобрела Zavzpret, также известный как Zavegepant, в прошлом году примерно за 10 миллиардов долларов у Biohaven вместе с другими препаратами от мигрени от этой фирмы.