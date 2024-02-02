Залучили світло і колір: створили новий метод знищення ракових пухлин

Вчені розробили інноваційний метод боротьби з раком. Для цього вони використали абсолютно новий препарат з барвника, який має здатність пригнічувати пухлини.

Препарат складається з наночастинок кремнезему з включенням барвника, який має назву індоціанін зелений.

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Як діє препарат

Учені пояснили, що висока ефективність їх препарату забезпечує той факт, що пухлини розпізнають кремнезем і транспортують наночастинки всередину клітин-мішеней. А під впливом ближнього інфрачервоного світла барвник активується, викликаючи двосторонню атаку.

Далі створюються активні форми кисню, що відкривають кальцієвий канал у зовнішній мембрані клітини, препарат одночасно нагрівається, змушуючи клітину відкривати внутрішні шлюзи для кальцію.

Перспектива нового методу

. Ефективність препарату доведено на ракових клітинах людини в лабораторних умовах, а також на мишах, у клітинах препарат накопичувався в пухлинах і спряв їх зникненню уже через кілька днів після впливу світла.

Попри те, що інноваційні ліки ще належить випробувати на людях, учені запевняють, що отриманні дані – це дуже гарний результат, тож вони націлені продовжити роботу. Та перед застосуванням на людях потрібні додаткові дослідження

Учені вважають, що основний механізм активації іонних каналів відкриває вікно для потенційних методів лікування раку.