Знайшли новий спосіб швидко загоювати рани: вражаючі результати

Хронічні рани є серйозною проблемою для здоров'я і можуть навіть призвести до ампутації. Однак європейські дослідники розробили метод, за допомогою якого загоювати такі травми можна втричі швидше.

Проблема лікування хронічних ран

Хронічні рани виникають через порушення обмінних процесів, які частіше виникають у літніх чи хворих людей, які страждають від діабету чи проблем із кровообігом. Вони не тільки доставляють постійний дискомфорт та біль, але й часто інфікуються, що може призвести до запалення та ампутації.

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Звичайні методи лікування є неефективними для хронічних ран, тому дослідники постійно шукають нові способи з ними справлятися. На цей раз міжнародна група зі Швеції та Німеччини розробила метод, який використовує електричну стимуляцію для прискорення процесу загоєння.

Новий метод прискорення загоєння

Дослідники використовували одну з властивостей клітин шкіри – електротаксис, тобто здатність спрямовано мігрувати в електричних полях. Це означає, що якщо чашку Петрі з клітинами шкіри помістити в електричне поле, клітини перестають рухатися безладно і починають рухатися в одному напрямку.

Використовуючи крихітний чіп, дослідники змогли порівняти загоєння ран на штучній шкірі, стимулюючи одну рану і дозволяючи іншій гоїтися без струму. Відмінності були разючими: рана, що зазнавала електричної стимуляції, загоїлася втричі швидше порівняно з контрольною.

Що цікаво, стимуляція допомогла і при загоєнні ран на штучній шкірі, у клітинах, в яких були емітовані метаболічні зміни, що виникають при діабеті. В результаті "хвора" шкіра гоїлася майже так само швидко, як звичайна.

У майбутньому дослідники планують розробити індивідуальніший підхід до лікування кожної рани, отримавши спосіб сканування рани та адаптувати стимуляцію під конкретний випадок.