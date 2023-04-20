Нашли новый способ быстро залечивать раны: впечатляющие результаты

Хронические раны являются серьезной проблемой для здоровья и могут привести к ампутации. Однако европейские исследователи разработали метод, с помощью которого заживлять такие травмы можно в три раза быстрее.

Проблема лечения хронических ран

Хронические раны возникают из-за нарушений обменных процессов, которые чаще возникают у пожилых или больных людей, страдающих диабетом или проблем с кровообращением. Они не только доставляют постоянный дискомфорт и боль, но часто инфицируются, что может привести к воспалению и ампутации.

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Обычные методы лечения неэффективны для хронических ран, поэтому исследователи постоянно ищут новые способы с ними справляться. В этот раз международная группа из Швеции и Германии разработала метод, использующий электрическую стимуляцию для ускорения процесса заживления.

Новый метод ускорения заживления

Исследователи использовали одно из свойств клеток кожи – электротаксис, то есть способность направленно мигрировать в электрических полях. Это означает, что если чашку Петри с клетками кожи поместить в электрическое поле, клетки перестают двигаться в беспорядке и начинают двигаться в одном направлении.

Используя крошечный чип, исследователи смогли сравнить заживление ран на искусственной коже, стимулируя одну рану и позволяя другой заживать без тока. Различия были поразительными: рана, испытывавшая электрическую стимуляцию, зажила втрое быстрее по сравнению с контрольной.

Что интересно, стимуляция помогла и при заживлении ран на искусственной коже, в клетках, в которых были эмитированы метаболические изменения, возникающие при диабете. В результате "больная" кожа зажила почти так же быстро, как обычная.

В будущем исследователи планируют разработать более индивидуальный подход к лечению каждой раны, получив способ сканирования раны и адаптировать стимуляцию под конкретный случай.