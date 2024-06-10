Новий препарат проти раку показав 100% ефективність

Нещодавно проведене дослідження показало, що новий препарат, призначений для боротьби з поширеним видом раку товстої кишки, повністю знищив пухлини у всіх учасників другої фази клінічних випробувань.

Ефективні ліки проти раку

Лікарський засіб Jemperli (достарлімаб) раніше показав високу ефективність у лікуванні раку з недостатністю системи іспарації неспарених основ (dMMR), який зустрічається в 5 – 10% випадків колоректального раку.

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Після завершення другої фази клінічних випробувань у перших 24 пацієнтів, які пройшли обстеження, була зареєстрована "стійка повна клінічна відповідь", тобто відсутність ознак раку, в середньому через 26,3 місяці від початку лікування.

Ці дані свідчать про перспективність Jemperli як новаторського методу лікування раку товстої кишки без необхідності хірургічного втручання. Як лікар-онколог, я особисто спостерігала за важкими наслідками традиційних методов лікування раку товстої кишки dMMR і захоплена можливостями, які відкриває Jemperli для таких пацієнтів,

– зазначила Адреа Черчек, дослідниця з Меморіального онкологічного центру Слоан-Кеттерінг.

Рак товстої кишки є серйозним онкологічним захворюванням, яке вражає різні ділянки цього органу. При ранньому виявленні хвороби шанси на виживання пацієнтів досягають 70 – 95%, у пізніших стадіях, при якісному лікуванні – близько 50%.

Що відомо про новий препарат

Jemperli є найновішим методом первинного лікування, що дозволяє уникнути застосування хімієтерапії та радіаційної терапії. Сучасні методи лікування, попри їхню ефективність, є інвазивними та впливають на якість життя пацієнтів у довгостроковій перспективі. У результаті, у третини пацієнтів рак може дати метастази, і їхній стан стає невиліковним.

Пацієнти, що перенесли операцію, часто стикаються з ускладненнями, які змінюють їхнє життя, включаючи порушення функцій кишківника, сечовивідних шляхів, сексуальні дисфункції, а також ризик розвитку вторинних видів раку і безпліддя.

На відміну від хімієтерапії, достелімаб – це моноклональне антитіло, що блокує PD-1 рецептор, що дозволяє активувати Т-лімфоцити для боротьби з раковими клітинами. Попри те, що препарат знаходиться на початкових етапах клінічного використання, його вже називають "чудодійним засобом" для успішного лікування раку.

Торік FDA схвалило використання цього препарату як додатковий засіб для лікування раку ендометрію в поєднанні з хеміотерапією. Компанія GSK, розробник Jemperli, планує провести дослідження препарату для інших видів колоректального раку, сподіваючись на отримання аналогічно дивовижних результатів.