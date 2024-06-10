Новый препарат против рака показал 100% эффективность

Недавно проведенное исследование показало, что новый препарат, предназначенный для борьбы с распространенным видом рака толстой кишки, полностью уничтожил опухоли у всех участников второй фазы клинических испытаний.

Эффективное лекарство против рака

Лекарственное средство Jemperli (достарлимаб) ранее показало высокую эффективность в лечении рака с недостаточностью системы испарации неспаренных оснований (dMMR), который встречается в 5 – 10% случаев колоректального рака.

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После завершения второй фазы клинических испытаний у первых 24 пациентов, которые прошли обследование, был зарегистрирован "устойчивый полный клинический ответ", то есть отсутствие признаков рака, в среднем через 26,3 месяца от начала лечения.

Эти данные свидетельствуют о перспективности Jemperli как новаторского метода лечения рака толстой кишки без необходимости хирургического вмешательства. Как врач-онколог, я лично наблюдала за тяжелыми последствиями традиционных методов лечения рака толстой кишки dMMR и восхищена возможностями, которые открывает Jemperli для таких пациентов,

– отметила Адреа Черчек, исследовательница из Мемориального онкологического центра Слоан-Кеттеринг.

Рак толстой кишки является серьезным онкологическим заболеванием, которое поражает различные участки этого органа. При раннем выявлении болезни шансы на выживание пациентов достигают 70 – 95%, в более поздних стадиях, при качественном лечении – около 50%.

Что известно о новом препарате

Jemperli является новейшим методом первичного лечения, позволяющим избежать применения химиотерапии и радиационной терапии. Современные методы лечения, несмотря на их эффективность, являются инвазивными и влияют на качество жизни пациентов в долгосрочной перспективе. В результате, у трети пациентов рак может дать метастазы, и их состояние становится неизлечимым.

Пациенты, перенесшие операцию, часто сталкиваются с осложнениями, которые меняют их жизнь, включая нарушения функций кишечника, мочевыводящих путей, сексуальные дисфункции, а также риск развития вторичных видов рака и бесплодия.

В отличие от химиотерапии, достелимаб – это моноклональное антитело, блокирующее PD-1 рецептор, что позволяет активировать Т-лимфоциты для борьбы с раковыми клетками. Несмотря на то, что препарат находится на начальных этапах клинического использования, его уже называют "чудодейственным средством" для успешного лечения рака.

В прошлом году FDA одобрило использование этого препарата как дополнительное средство для лечения рака эндометрия в сочетании с хемиотерапией. Компания GSK, разработчик Jemperli, планирует провести исследования препарата для других видов колоректального рака, надеясь на получение аналогично удивительных результатов.