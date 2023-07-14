Ключ до довголіття: знайшли новий спосіб омолодження

Група вчених з Гарвардської медичної школи розробила 6 хімічних коктейлів, здатних менш ніж за тиждень омолодити клітини людини без необхідності генетичної терапії і без шкоди для їхньої ідентичності.

Як відбувається старіння

Все життя, за своєю суттю, будується навколо зберігання та збереження інформації. У клітинах людини, як і у всіх еукаріотів – живих організмів з оформленим ядром, є два основні сховища інформації: геном і епігеном. Хоча ці сховища працюють взаємозалежно, щоб координувати роботу всіх молекулярних механізмів у клітині, вони фундаментально відрізняються.

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Генетична інформація може вважатися цифровою, оскільки більш-менш однозначно кодується у вигляді послідовності нуклеотидів ДНК та значною мірою незмінна у всіх клітинах протягом життя людини. А епігенетична інформація кодується менш стабільною цифро-аналоговою системою, що різниться між клітинами і змінюється в часі та у відповідь на вплив навколишнього середовища. Вона складається з інформації про безліч молекулярних міток ДНК, що регулюють активність генів та подальші зміни у синтезі білків під час росту та поділу клітин.

Однією з ознак старіння організму на клітинному рівні вважається втрата цієї епігенетичної інформації. Клітинне старіння призводить до зупинки циклу, втрати ідентичності, а потім і повної дисфункції клітин. Для організму це зниження здатності до загоєння ран, ремоделювання тканин, запобігання раку шляхом зупинки поділу старих та пошкоджених клітин, а також у розвитку інших типових вікових захворювань.

Недоліки попередніх методів омолодження

Як виявилося, цей процес можна змінити шляхом експресії специфічних генів, які називають факторами Яманака, що перетворить дорослі і навіть старі клітини назад на стовбурові. Проте на живих організмах такий "фокус" не завжди працює: отримані стовбурові клітини можуть почати неконтрольовано ділитися, що призводить до розвитку раку. Крім того, метод вимагає доставки генетичного матеріалу в старіючі клітини за допомогою аденоасоційованих вірусів або ліпідних наночастинок, що викликає певні побоювання щодо безпеки процедури та можливих побічних ефектів.

Новий спосіб омолодження

Група дослідників із США на чолі з біологами з Гарвардської медичної школи знайшла вихід із цієї ситуації. Вчені провели масштабний скринінг наборів молекул, здатних досягти результатів з омолодження клітин людини. В результаті вони визначили шість хімічних коктейлів молекул, що відновлюють молодість клітин менш ніж за тиждень без необхідності вводити генетичний матеріал і без побічних ефектів раку.

Автори назвали свій підхід із застосуванням спеціальних хімічних коктейлів методом EPOCH ("епігенетичне програмування здоров'я старих клітин"). Крім описаних вище плюсів, EPOCH має ще одну важливу перевагу: цей процес не впливає на клітинну ідентичність, тобто стара клітина шкіри після процедури не стає стовбуровою, а залишається клітиною шкіри, лише трохи молодшою.

За словами вчених, майбутня робота буде спрямована на розуміння того, як довго зберігаються ефекти лікування методами EPOCH і чи повертають вони назад ознаки старіння, збільшуючи тривалість життя мишей. Згодом дослідники сподіваються перенести свою методику на лікування та омолодження людини.