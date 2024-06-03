У вакцини проти правця знайшли нову дуже важливу побічну дію

Паркінсонізм – поширене нейродегенеративне захворювання, яке торкнулося мільйонів людей у всьому світі. Довгий час вченим та лікарям залишалися незрозумілі причини цього захворювання. Однак, нове дослідження ізраїльських дослідників пропонує новий погляд на цю проблему і навіть пропонує засіб для профілактики цієї хвороби.

Хвороба Паркінсона є другим за поширеністю нейродегенеративним захворюванням після хвороби Альцгеймера. Це захворювання вражає нейрони, відповідальні за рухи. З часом пацієнти з Паркінсонізмом стають все більш залежними від догляду, і зрештою можуть втратити здатність до самообслуговування.

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Донедавна причини хвороби Паркінсона залишалися незрозумілими, що ускладнювало лікування та запобігання цього захворювання. Наявні методи лікування лише сповільнювали прогресування захворювання, але не надавали радикального рішення.

Нове дослідження вакцини проти правця

Нове дослідження ізраїльських учених пропонує цікаву гіпотезу. Вчені звернули увагу на записи з ізраїльської системи охорони здоров'я у пошуках факторів, які могли б впливати на ризик хвороби Паркінсона.

Одним із важливих відкриттів було те, що вакцинування від правця знижувало ризик розвитку хвороби Паркінсона. Це відкриття ґрунтується на аналізі даних 1500 хворих віком від 45 до 75 років, а також на контрольній групі з 7500 учасників.

Вакцина проти правця захищає від хвороби Паркінсона

Дослідження показало, що в перші два роки після вакцинації від правця пацієнти взагалі не отримували діагнозу хвороби Паркінсона. Ризик захворювання повільно зростав у наступні роки, але залишався нижчим у вакцинованих у порівняні з невакцинованими.

Дослідники припустили, що анаеробні бактерії Clostridium tetani, що викликають правець, можуть відігравати певну роль у розвитку хвороби Паркінсона. Ці бактерії можуть проникати в організм через рани та впливати на нервові клітини, що призводить до нейродегенерації.

Хоча ця гіпотеза вимагає подальших досліджень для підтвердження, результати показують, що вакцинація проти правця може бути ефективним способом захисту від розвитку хвороби Паркінсона.