Які виділення з піхви вважаються нормальними

Майже прозорі, білуваті, сирні, схожі на яєчний білок, рясні або мізерні – виділення з піхви можуть мати різний колір, консистенцію та запах. Розповідаємо, що з цього можна вважати нормою.

Найчастіше сліди виділень на білизні або туалетному папері – не привід для тривоги чи сорому, а лише ознака того, що піхва здатна самоочищатися.

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Що вважається нормальними виділеннями

Нормальні виділення з піхви:

не мають різкого чи неприємного запаху;

прозорі або білуваті;

можуть бути як рідкі, так і густі.

Здебільшого нормальні виділення виникають через життєдіяльність лактобактерій, які мають домінувати в піхві. Однак умовно-патогенна флора, що живе у піхві, також може зробити свій внесок у характер і кількість виділень.

Виділення потрібні для захисту органів малого таза від проникнення інфекцій та для зволоження слизової оболонки піхви. Вони зазвичай починають виділятися з настанням статевого дозрівання, оскільки жіночий статевий гормон естроген стимулює ріст лактобактерій.

Виділення також частково пов'язані зі зволоженням піхви в моменти сексуального збудження. Натуральне мастило складається не із секрету піхвових залоз, а з плазми крові, що проникла із судин у стінці піхви. Тому вона зазвичай рідка і прозора.

Як виявити, що виділення не нормальні

За кольором. Жовті, сірі або зелені виділення з піхви можуть бути ознакою бактеріальної інфекції або інфекції, що передається статевим шляхом. Також вас повинні насторожити коричневі чи червоні виділення, які не пов'язані з періодом менструації.

За консистенцією. Пінисті та сирні виділення, що супроводжуються свербінням та зміною кольору, також сигналізують про гінекологічні проблеми.

За запахом. Нормальні виділення з піхви можуть мати запах, але якщо вони пахнуть різко і неприємно, наприклад, тухлою рибою, це ознака захворювання.

За кількістю. Тривожною ознакою є раптові та сильні коливання обʼєму виділень – якщо їх стає набагато більше чи менше, ніж зазвичай.