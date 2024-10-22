В Німеччині виявили перший випадок нового штаму віспи мавп

Інститут Роберта Коха (RKI), німецьке агентство з контролю за захворюваннями, повідомив про перший виявлений у країні випадок інфікування новим варіантом мавпячої віспи (mpox) lb, який почав поширюватись цьогоріч влітку.

Перший випадок віспи мавп в Німеччині

В оголошенні RKI зазначено, що попри виявлення вірусу мавпячої віспи, наразі відсутній ризик його широкого поширення. Однак інститут "ретельно моніторить ситуацію і за потреби оновлює свої рекомендації", пише DW.

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Інформація про час і місце першого зараження в Інституті Роберта Коха не розголошується.

Новий штам Ib вважається більш заразним та небезпечнішим, ніж попередні варіанти mpox, які були помічені в Німеччині. Однак експерти з охорони здоров'я попереджають, що все ще занадто мало перевірених даних про варіант, щоб бути впевненим.

Що відомо про віспу мавп

У серпні 2024 Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вдруге за два роки оголосила mpox глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. Це сталося після поширення спалаху з Демократичної Республіки Конго на сусідні країни.

Віспа мавп – інфекційне захворювання, яке вперше виявили у 1958 році у (несподівано) мавп. У 1970 році зареєстрували перший випадок у людини, з того часу хворобу постійно виявляють у багатьох регіонах Африки. У західних країнах час від часу траплялися невеликі спалахи, які були пов’язані з туризмом або завезенням інфікованих тварин.

У 2022 році почався перший великий спалах захворювання у всьому світі, тепер воно передається від людини до людини та не пов'язане з поїздками до Африки.