В Германии обнаружили первый случай нового штамма оспы обезьян

Институт Роберта Коха (RKI), немецкое агентство по контролю за заболеваниями, сообщил о первом выявленном в стране случае инфицирования новым вариантом обезьяньей оспы (mpox) lb, который начал распространяться в этом году летом.

Первый случай оспы обезьян в Германии

В объявлении RKI указано, что несмотря на выявление вируса обезьяньей оспы, пока отсутствует риск его широкого распространения. Однако институт "тщательно мониторит ситуацию и при необходимости обновляет свои рекомендации", пишет DW.

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Информация о времени и месте первого заражения в Институте Роберта Коха не разглашается.

Новый штамм Ib считается более заразным и более опасным, чем предыдущие варианты mpox, которые были замечены в Германии. Однако эксперты по здравоохранению предупреждают, что все еще слишком мало проверенных данных о варианте, чтобы быть уверенным.

Что известно об оспе обезьян

В августе 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во второй раз за два года объявила mpox глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Это произошло после распространения вспышки из Демократической Республики Конго на соседние страны.

Оспа обезьян – инфекционное заболевание, которое впервые обнаружили в 1958 году у (неожиданно) обезьян. В 1970 году зарегистрировали первый случай у человека, с тех пор болезнь постоянно обнаруживают во многих регионах Африки. В западных странах время от времени случались небольшие вспышки, которые были связаны с туризмом или завозом инфицированных животных.

В 2022 году началась первая крупная вспышка заболевания во всем мире, теперь оно передается от человека к человеку и не связано с поездками в Африку.